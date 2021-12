Come gli NFT stanno cambiando l’industria editoriale

Gli NFT potrebbero dare un contributo importante a un settore in crisi da anni come quello editoriale. Nel 2020 il fatturato editoriale medio è sceso per 9 aziende su 10. Un modo quindi per monetizzare più cultura e informazione potrebbe essere quello di utilizzare questa particolare applicazione della tecnologia blockchain. E quindi non è stata una sorpresa che sia arrivata anche la prima rivista totalmente made in NFT. Si tratta di The NFT Magazine, il cui secondo numero è stato pubblicato sulla piattaforma di Opensea.

Nei giorni scorsi, The NFT Magazine ha organizzato una vendita privata per la sua comunità che ha fatto il tutto esaurito con circa 450 copie, quindi ora circa 250 copie sono rimaste per la vendita pubblica. Le persone che acquisteranno la rivista NFT avranno il diritto di votare sui prossimi passi dei progetti, responsabilizzando i lettori e lasciando loro scegliere la loro preferenza su cosa leggere. In effetti, la copertina di Coldie è stata votata dalla comunità dei lettori.

Inoltre, gli utenti che avranno entrambi i primi due numeri di The NFT Magazine nel loro portafoglio avranno la possibilità di riceverne uno da collezione gratuitamente. Gli oggetti da collezione sono una delle tendenze più interessanti nello spazio NFT e stanno vendendo per 750K dollari negli ultimi 30 giorni, secondo i dati nonfungible.com.

Crypto Punks e Bored Apes sono i progetti più conosciuti in questo campo, ma c’è molto di più. Tornando al NFT Magazine, qualche giorno fa, sono stati svelati anche i contenuti che i lettori troveranno all’interno del magazine. Mentre il primo drop della rivista aveva un’edizione limitata di sole 500 copie, questa seconda edizione sarà in 700 copie. Le copie invendute saranno bruciate per garantire la rarità degli NFT. Per acquistare questi NFT, dovrai avere Metamask o un altro portafoglio compatibile con Wallet connect (ad esempio Eidoo) e alcuni Ethereum da spendere per le tasse sul gas.