Come non farsi fregare dagli Influencer e dalle loro agenzie

Vuoi promuovere i tuoi prodotti e servizi in maniera innovativa e non sai come fare? Niente di più facile, usa gli influencer e avrai un successo incredibile!

Certo, sarebbe bello ma il mondo del cosiddetto Influencer Marketing non è tutto rose e fiori. Anzi, ci sono parecchie spine! E spesso e volentieri, prezzi esorbitanti in cambio di aria fritta. Se non vuoi farti “fregare” da una campagna Influencer e invece vuoi trarre il massimo vantaggio dal tuo investimento, richiedici un’analisi gratuita!

Mandaci una mail a questo indirizzo: info@tomsnetwork.it

Riceverai la tua risposta entro 24 ore!

Ma perché in Tom’s Hardware parliamo di Influencer?

Perché anche noi di Tom’s ci siamo passati e, diverso tempo fa, abbiamo provato a usare l’influencer marketing per diverse attività. E come è andata? Ovvio, ci siamo scottati!

Perché abbiamo verificato con mano e pagando euro contanti che sfruttare la portata degli Influencer non è semplice.

Ci siamo scontrati con situazioni a dir poco imbarazzanti:

Operatori improvvisati che diventano manager perché sono amici o parenti di influencer

Commerciali interessati solo a staccare la fattura più alta possibile

Preventivi stellari a fronte di numeri teorici che poi non ci hanno portato le conversioni che speravamo

Personaggi con nomi altisonanti e con milioni di iscritti che portano poche decine di follower agli eventi

Influencer male istruiti e poco “professionalizzati” dall’agenzia o lasciati a sé stessi nel rapporto con il cliente finale

In generale, non abbiamo trovato nelle agenzie interpellate un vero, sincero interesse per il ritorno sull’investimento del cliente. Sembra che vogliano solo spremere euro dal cliente invece che creare un rapporto di fiducia e soddisfazione reciproche.

Quindi come fare? Il mondo degli Influencer è un pacco? E allora perché sempre più aziende di ogni livello ci stanno investendo miliardi di euro? Si tratta di una moda, di un trend destinato a tramontare?

Influencer, un’arma vincente

La nostra risposta è che gli Influencer sono un’arma vincente per la maggior parte aziende, a patto che siano gestiti nella maniera corretta. In un rapporto che sia rispettoso di tutte le parti: il cliente, che deve avere il suo ritorno sull’investimento; l’agenzia che deve svolgere un lavoro di consulenza impeccabile; l’influencer che deve lavorare a progetti adeguati alle proprie audience e linea editoriale.

Come avere tutte queste cose assieme? Semplice, abbiamo aperto la nostra agenzia di Influencer Marketing, Tom’s Network! E sulla scorta delle nostre esperienze e quelle di molti nostri contatti, ci siamo dati una missione ben precisa: “Diamo ai nostri clienti il maggiore ritorno possibile dall’Influencer Marketing e ai nostri Influencer le attività più prestigiose e più adatte al proprio pubblico”.

Se non l’hai ancora fatto, scrivici a questo indirizzo per avere la tua analisi gratuita su come sfruttare al meglio gli Influencer per la tua azienda!