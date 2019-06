Come si usa Premiere Pro, impara con Docety

Il corso è dedicato ai neofiti che vogliono imparare a usare Adobe Premier Pro, dalle basi alle funzioni avanzate.

Negli ultimi anni ci sono sempre più persone che trovano nel montaggio e nella produzione video l’occasione di crearsi un mestiere, o se non altro di coltivare una nuova passione. Le ragioni sono molte, ma soprattutto c’entra il fatto che l’hardware per girare video di qualità è sempre più accessibile; con poche centinaia di euro, infatti, si possono procurare videocamere, luci, microfono e tutto il necessario.

L’altro elemento importante è il software di montaggio. Molti si affidano a prodotti economici o poco costosi, ma i prodotti di riferimento restano FinalCut (solo per chi usa MacOS) e Adobe Premiere Pro.

Premiere Pro è infatti un software di montaggio video molto potente. Potete usarlo per montare il classico filmino delle vacanze, ma ha tutto quello che serve per realizzare prodotti professionali come quelli che vediamo al cinema, in TV e … su YouTube naturalmente.

Ora, non tutti hanno bisogno di conoscerlo alla perfezione, ma se volete imparare a fare montaggio video con Premiere Pro, su Docety c’è il videocorso che fa per voi.

Grazie a queste lezioni vi sarà possibile imparare a usare Adobe Premiere Pro dalle funzioni base a quelle avanzate. Dai primi passi, l’importazione di video e contenuti, fino alla post produzione, le funzioni aggiuntive, le modifiche audio e molto altro.

Il corso è strutturato in un’introduzione e tre capitoli principali, che suddividono in altrettante parti (ulteriormente divise in lezioni più brevi) l’attività di montaggio video.

Il corso è organizzato da Slim Dog Productions, una società di produzione video fondata nel 2014, i cui operatori vantano esperienza in video di ogni genere, dallo spot alla clip musicale, fino agli eventi dal vivo. Il team principale dell’azienda è formato da Matteo Bruno, Giovanni Santonocito, Adriano Santucci e Marco Cioni. Alcuni di loro sono anche gli insegnanti del corso su Docety.

Matteo Bruno (“Cane Secco” su YouTube, oltre 300mila iscritti) è un videomaker professionista da quasi dieci anni, e ha collaborato con Netflix, Samsung, ActionAid, Google e altri.

Giovanni Santonocito è chief editor e post-production supervisor. Ha lavorato nel cinema e come montato a Freaks! The Series. È tra i fondatori di Slim Dogs insieme a Matteo Bruno.

Mario Baluci è invece visual fx supervisor, compositor e motion designer. Ha 17 anni di esperienza nel settore dell’immagine digitale, e ha collaborato con aziende del calibro di Warner Bros, Netflix, Electronic Arts e Sky. Per 3 anni ha anche svolto il ruolo di Creative Trainer per Apple.

Il videocorso Docety per imparare a usare Premiere Pro è dedicato a chi non ha nessuna esperienza con questo programma, e in generale con la produzione video e il montaggio. È quindi particolarmente indicato per chi vuole iniziare, per passione o per cominciare a costruirsi una professione.