Grande offerta Unieuro! Climatizzatore 12.000 BTU di marca a meno di 300€

Il tempo stringe per chi desidera installare un climatizzatore fisso per questa estate, sia nella propria abitazione principale che in una seconda casa dove magari si trascorrerà la stagione. Unieuro offre attualmente un modello Comfee da 12.000 BTU, completo di unità interna ed esterna, a meno di 300€. Questo prezzo è generalmente riservato ai modelli da 9.000 BTU, rendendo l’offerta molto vantaggiosa.

Vedi offerta su Unieuro

Comfeè CF-CFW12A IU + CF-CFW12A OU, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo climatizzatore Comfeè è l'investimento ideale per chi cerca una soluzione versatile ed efficiente per climatizzare la propria casa o ufficio. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, questo sistema di condizionamento è consigliato a chi necessita di un prodotto capace di operare con efficienza sia d'estate che d'inverno, grazie alla sua doppia funzione di raffreddamento e riscaldamento.

Con un prezzo di 299,9€, risponde perfettamente alle esigenze di coloro che desiderano un ambiente confortevole in ogni stagione senza rinunciare a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le tecnologie integrate in questo modello, come il controllo di condensazione che permette un funzionamento ottimale a basse temperature esterne, e la funzione di riavvio automatico, lo rendono un buon alleato contro le intemperie e le improvvise interruzioni di corrente.

Per gli ambienti tecnici o per coloro che vogliono avere il controllo preciso della temperatura ambiente, la funzione "Follow Me" garantisce rilevazioni più precise, mentre la modalità Sleep contribuisce a migliorare la qualità del sonno durante la notte, adattando progressivamente la temperatura. Ideale quindi per chi privilegia comodità, affidabilità e un risparmio energetico, con una riduzione del consumo elettrico in standby a soli 1W.

Vedi offerta su Unieuro