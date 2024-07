Con ENI Plenitude puoi vincere una Amazon Card da 50€! Scopri come!

Eni Plenitude ha lanciato due interessanti concorsi per il mese di luglio 2024, offrendo ai suoi clienti la possibilità di vincere fantastici buoni regalo Amazon e gift card Glovo. Queste promozioni sono riservate agli iscritti al programma fedeltà Plenitude Insieme, rendendo la partecipazione non solo semplice ma anche vantaggiosa. Approfittatene ora!

Concorsi Eni Plenitude, come partecipare

Il primo concorso, attivo dal 1° luglio al 30 luglio 2024, offre ai partecipanti la possibilità di vincere 200 buoni Amazon.it del valore di 50€ ciascuno. Questo concorso è completamente gratuito e riservato ai clienti iscritti al programma fedeltà Plenitude Insieme (qui il regolamento completo). Partecipare è facile: basta collegarsi al programma fedeltà, accedere con i propri dati e confermare la propria partecipazione cliccando sul banner del concorso. È il momento perfetto per partecipare a questo concorso, in quanto il Prime Day 2024 è ormai imminente e sicuramente un buono sconto da 50€ potrà essere sicuramente d'aiuto per i vostri acquisti. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Parallelamente, fino al 20 luglio 2024, è in corso un altro concorso che mette in palio 1.000 Gift card Glovo del valore di 5€ ciascuna. Anche questo concorso è riservato agli iscritti al programma fedeltà Plenitude Insieme e segue le stesse modalità di partecipazione (qui il regolamento integrale).

Ricordate che potete partecipare ogni giorno, aumentando così le vostre chance di vincita. Tuttavia, ogni partecipante può vincere un solo premio per concorso. Questo significa che avrete molteplici possibilità di vincere, ma la vostra fedeltà sarà premiata una sola volta per ogni concorso.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per vincere buoni regalo Amazon e gift card Glovo partecipando ai concorsi Plenitude di luglio 2024. L'iscrizione al programma fedeltà Plenitude Insieme vi garantirà non solo l'accesso a questi concorsi, ma anche numerosi altri vantaggi esclusivi. Unitevi a Plenitude Insieme e scoprite un mondo di risparmio e premi pensati per voi. Buona fortuna!

Vedi concorso