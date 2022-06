myPOS, azienda fintech che lavora con piccole e medie imprese sparse in tutta Europa, ha lanciato nei giorni scorsi Payment Tag, un nuovo servizio pratico e veloce, oltre che sicuro, che va a completare la piattaforma di soluzioni tecnologiche di pagamento e servizi online che facilitano il passaggio ai pagamenti digitali per gli imprenditori che operano nei settori del turismo e dell’ospitalità.

Il decreto PNRR, la normativa che tra le altre cose impone l’accettazione dei pagamenti digitali tramite terminale POS, permette di mettersi in regola entro e non oltre il 30 giugno, motivo per cui chi non lo ha ancora fatto dovrà correre ai ripari il prima possibile; per aiutare gli imprenditori in questa operazione, myPOS propone il proprio terminale portatile in offerta a soli 9,90€ fino alla fine del mese di luglio, mentre fino al 30 giugno è possibile ottenere myPOS Cassa Mini a 495€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo classico.

Il vantaggio delle soluzioni myPOS è rappresentato dai costi molto contenuti, dall’assenza di qualsiasi vincolo contrattuale, dalla semplicità d’uso, dall’assenza della necessità di avere un rapporto bancario e dall’immediata disponibilità delle somme incassate. Per questi motivi, myPOS risulta particolarmente adatto per hotel, ristoranti, caffè e attività stagionali.

Ma in che modo il nuovo myPOS Payment Tag aiuta gli imprenditori del turismo? Il sistema permette di inviare un link e accedere, con un semplice click, a una pagina web sicura e personalizzabile, dove i clienti possono effettuare il pagamento in pochi secondi, con il loro metodo di pagamento preferito. La contabilizzazione seguirà quella della funzione Paylink inclusa nello strumento di back office di myPOS e non servirà chiedere documenti prima della transazione. L’esercente potrà generare il link velocemente e inviato al cliente in pochi secondi.

Massimo Terreni, country manager e CEO di myPOS Italy ha sottolineato:” Stiamo vivendo un periodo molto intenso e l’anno 2022 per la nostra azienda si sta sviluppando in maniera dinamica e estremamente gratificante. Sono molto orgoglioso di poter annunciare altre novità. Vorrei sottolineare infatti che Il nostro obiettivo è di fornire un pacchetto di soluzioni di pagamento facili da usare, veloci e versatili che possano semplificare il cash flow dei piccoli imprenditori che fino a oggi non hanno avuto accesso a un servizio come questo.”