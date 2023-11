Con questa offerta il Samsung QLED da 55" vi costa meno di 600€!

Ci siamo, il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, portando con sé un'ampia gamma di offerte in ogni categoria merceologica immaginabile. Vi abbiamo già segnalato alcune imperdibili offerte nelle prime ore di questo evento, e naturalmente continueremo a fornirvi aggiornamenti nelle prossime ore. Vogliamo inoltre informarvi che potete approfittare dell'offerta sulla Samsung QLED QE55Q65CAUXZT da 65", disponibile ora a soli 599,00€.

Questa è una delle migliori smart TV Samsung del 2023, distinguendosi nettamente dai modelli tradizionali a LED, ossia dalla gamma Crystal dello stesso produttore. Caratterizzata da un pannello QLED, assicurerà una resa dei colori ampia e precisa, offrendo un'esperienza visiva di qualità in tutti i programmi televisivi.

Samsung QE55Q65CAUXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo l'acquisto di questa smart TV a chiunque voglia fare un passo avanti in termini di qualità visiva in film, serie TV e funzionalità. Potrebbe essere ideale anche per chi possiede già una recente TV Samsung, sprovvista però della piattaforma Gaming HUB, che vi consentirà di giocare in cloud. Una TV dunque che si appresta a soddisfare anche chi cerca un'alternativa al gioco su console.

Il sistema operativo TizenOS, utilizzato da Samsung sulle proprie smart TV, assicurerà un'interfaccia utente intuitiva e ricca di app. La navigazione fluida e l'accesso rapido alle principali piattaforme di streaming vi consentiranno quindi di godere di un'ampia varietà di contenuti on demand, che rende l'acquisto di questa smart TV ancora più vantaggioso da chi è abbonato a uno di questi servizi di streaming.

Da sottolineare che, in occasione del Black Friday, il prezzo di questo modello è al suo punto più vantaggioso di sempre. Le migliori offerte del passato hanno proposto la TV a circa 650,00€, una cifra più alta rispetto al prezzo attuale. Se si considerano poi i periodi meno favorevoli per gli acquisti, in cui il modello da 65" potrebbe superare i 700,00€, è consigliabile approfittare subito di questa opportunità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

