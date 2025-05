Oral-B iO 9 è disponibile su Amazon a soli 209€ invece di 265€, con uno sconto del 21%! Questo spazzolino elettrico all'avanguardia vi garantirà gengive più sane in una sola settimana, rimuovendo il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Grazie all'intelligenza artificiale e al rilevamento della posizione, monitora in tempo reale l'area di spazzolamento per un'igiene orale completa. Il kit include 3 testine di ricambio, custodia da viaggio con caricatore e dentifricio Oral-B Pro Expert.

Vedi offerta su Amazon

Oral-B iO 9, per una igiene dentale di prima qualità!

L'Oral-B iO 9 è l'alleato perfetto per chi desidera elevare la propria routine di igiene orale a un livello professionale direttamente a casa. Consigliato a chi ha problemi di gengive sensibili o soffre di accumulo di placca, questo spazzolino elettrico all'avanguardia rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno manuale, garantendo gengive più sane in appena una settimana. È ideale anche per le persone attente all'estetica del proprio sorriso, poiché i risultati in termini di sbiancamento sono visibili fin dal primo utilizzo, eliminando efficacemente le macchie superficiali.

Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno particolarmente l'intelligenza artificiale integrata che monitora in tempo reale le aree spazzolate, garantendo una pulizia completa di tutta la bocca. Con 7 modalità di pulizia personalizzabili e un display interattivo a colori che vi guida durante lo spazzolamento, l'Oral-B iO 9 soddisfa anche le esigenze di chi viaggia frequentemente grazie alla pratica custodia da viaggio con caricatore incluso. Un investimento significativo che ripaga con risultati professionali e una sensazione di freschezza duratura dopo ogni utilizzo.

A 209€ anziché 265€, l'Oral-B iO 9 rappresenta un investimento significativo per la vostra salute orale. La combinazione di tecnologia avanzata, monitoraggio intelligente e risultati visibili fin dal primo utilizzo giustifica pienamente la spesa. Se cercate un'esperienza di pulizia professionale direttamente a casa vostra, con la garanzia di un marchio leader nel settore dentale, questo spazzolino elettrico merita assolutamente la vostra attenzione.