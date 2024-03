Copilot è caro, ma Microsoft promette che ne varrà la pena "in futuro"

Microsoft sta affrontando un compito impegnativo nel convincere gli investitori dell'efficacia a lungo termine di Copilot, la sua soluzione per migliorare l'efficienza lavorativa e la produttività. In una recente conferenza, Jared Spataro, corporate vice president of Modern Work & Business Applications di Microsoft, ha delineato la strategia e le difficoltà che l'azienda sta affrontando nell'introdurre e commercializzare Copilot.

Copilot, lanciato come parte di Microsoft 365, è stato reso disponibile per le aziende lo scorso novembre, con un mese di prova gratuito per i clienti. Tuttavia, la società sta incontrando resistenza da parte degli investitori che sono incerti riguardo alla sua redditività a lungo termine, soprattutto considerando il prezzo mensile "sostanzioso" di 29€ per utente in aggiunta al costo della licenza.

L'obiettivo principale di Microsoft è dimostrare il valore tangibile di Copilot ai clienti, evidenziando i benefici in termini di risparmio di tempo e aumento della produttività. Spataro ha citato una ricerca commissionata da Microsoft che ha rilevato che i tester di Copilot hanno lavorato il 29% più velocemente e il 77% di loro lo ha trovato indispensabile dopo solo due settimane di utilizzo.

Microsoft suggerisce agli investitori di abbassare le aspettative nel breve termine e di puntare su un ritorno sostanzioso nel lungo periodo

Tuttavia, nonostante i risultati promettenti, alcuni clienti si sono dimostrati restii riguardo l'adozione a causa del costo mensile dell'applicazione, soprattutto considerando la complessità delle attuali fasi di sviluppo. Spataro ha ammesso che l'implementazione di alcuni servizi di Copilot, come l'integrazione con Excel e PowerPoint, è in ritardo rispetto alle aspettative degli utenti. Tuttavia, si è mostrato ottimista riguardo al progresso e alla futura efficacia di Copilot in queste aree più arretrate.

Per convincere gli investitori, Microsoft sta lavorando a stretto contatto con i clienti per costruire casi d'uso basati su fatti concreti ed evidenziare il valore generato da Copilot. L'azienda sta puntando sulle possibilità di risparmio di tempo e di miglioramento della produttività attraverso progetti pilota e collaborazioni con i clienti.

Microsoft rimane ottimista sul potenziale di Copilot e si impegna a garantire un valore tangibile per i clienti nel lungo termine. Nonostante le difficoltà attuali, l'azienda è determinata a dimostrare che Copilot sarà una "macchina da soldi" nel lungo periodo, offrendo un ritorno sull'investimento iniziale significativo per gli utenti e gli investitori.