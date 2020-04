5 corsi online dedicati al fitness casalingo

In queste settimane in cui, volenti o nolenti, siamo obbligati a vivere fra le mura domestiche, a causa della recente pandemia globale data dal Covid-19, noi della redazione di Tom’s Hardware Italia abbiamo deciso di fornire ai nostri lettori una selezione dei migliori corsi online, disponibili su Udemy, per potervi aiutare a effettuare esercizio fisico, su base quotidiana, in maniera metodica e senza perdere le linee guide di un istruttore, anche se digitale.

Considerando l’aria primaverile, l’estate alle porte e l’imminente “prova costume” che ci attende in previsione dei pomeriggi in spiaggia che ci aspettano nei prossimi mesi, abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo i migliori corsi online dedicati al fitness domestico, per allenarvi metodicamente, compiere esercizi mirati al dimagrimento, migliorare le vostre abilità motorie o, più semplicemente, spendere una manciata di minuti, quotidianamente, per continuare a tenere in forma il vostro corpo, comodamente, fra le mura della vostra casa.

Cinque corsi online dedicati al fitness casalingo

Corso online per dimagrire in otto minuti

Durata: 32 minuti di video on demand

Prezzo: 10,99€ (19,99€)

Requisiti: Nessuno

Certificato di fine corso

Nella maggior parte delle occasioni, la prima motivazione che spinge una persona a interessarsi all’esercizio fisico, è quella di di trovare una serie di esercizi, da poter svolgere quotidianamente, che aiutino a dimagrire in maniera efficace. Ovviamente non esistono corsi magici che permettano senza sforzo di ottenere ottimi risultati, ma ci sono metodi di allenamento che, grazie alla loro esigua durata quotidiana, possono aiutare a scavalcare uno scoglio che in molti non riescono a superare.

Questo corso online, infatti, ha lo scopo di insegnare una sequenza di esercizi semplici ma incredibilmente efficaci, che sono stati studiati per te per impiegare non più di 8 minuti, su base quotidiana. Un corso semplice, facile da apprendere e che permette a tutte le persone che non hanno molto tempo da dedicare all’esercizio fisico, di allenarsi giornalmente, vedere dei risultati e, magari, dedicarsi ad allenamenti più complessi e mirati per mantenersi in forma.

Corso online di Pilates per tutti

Durata: 2 ore di video on demand

Prezzo: 10,99€ (24,99€)

Requisiti: Nessuno

Certificato di fine corso

Il pilates è un tipo di ginnastica di tipo rieducativo, preventivo ed ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), focalizzato sul controllo della postura, tramite la “regolazione del baricentro”, a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti.

In questo corso online una serie di circuiti di pilates, pensati per seguire il metodo fitness, vengono illustrati in maniera tale da poterli fare, quotidianamente, comodamente a casa e con un incremento della complessità completamente in mano alle capacità dell’allievo. Nel video di intro troverete degli accorgimenti per modificare gli esercizi in base al vostro livello attuale, mentre nel video dedicato al riscaldamento, troverete un piccolo circuito, di circa 10 minuti, che potrete ripetere ogni qualvolta vogliate iniziare una lezione o se volete semplicemente mantenere attivo il vostro corpo nelle giornate in cui il tempo scarseggia.

Corso online di allenamento ad alta intensità

Durata: 30 minuti di video on demand

30 minuti di video on demand Prezzo: 19,99€

Risorse scaricabili: Applicazione dedicata per smartphone e tablet

Requisiti: sedia, tappetino (facoltativo), acqua.

Certificato di fine corso

Questo corso online dedicato all’allenamento ad alta intensità, si dipana in una serie di sessioni redatte dalla Sport University, pensate per focalizzarsi su una serie di esercizi a corpo libero effettuabili comodamente in casa o in giardino. Le sessioni complete saranno suddivise in vere e proprie lezioni che permetteranno, in trenta minuti di allenamento, di concentrarvi su addominali, arti superiori e inferiori. Il corso online, però, può essere svolto in diversi modalità adattandosi al livello di preparazione, al tempo a disposizione o alla struttura che si vuole dare alla seduta.

Corso online di allenamento a circuito

Durata: 37 minuti di video on demand

37 minuti di video on demand Prezzo: 19,99€

Requisiti: Nessuno

Certificato di fine corso

Questo corso online dedicato all’allenamento attraverso circuiti, si dipana in una serie di sessioni redatte dalla Sport University, pensate per focalizzarsi su una serie di esercizi a corpo libero effettuabili comodamente in casa. Il programma di allenamento può essere svolto in diversi modi in funzione del livello di preparazione, del tempo a disposizione o del livello proposto nella seduta. Ogni lezione è struttura con un riscaldamento, 4 esercizi a circuito in posizioni sempre diverse (in piedi, prono, supino, ecc…) e una sessione finale con due esercizi di allungamento. Le sfide proposte da questo corso online sono nel realizzare gli esercizi di ogni lezione in modo completo e consapevole, per poi passare alla lezione successiva aumentando la difficoltà e il controllo su ogni esercizio.

Corso online per migliorare la qualità del movimento

Durata: 3,5 ore di video on demand

3,5 ore di video on demand Prezzo: 24,99€

Requisiti: Adatto a novizi e a persone già allenate. É richiesto un tappetino.

Certificato di fine corso

Questo corso online dedicato al miglioramento della qualità del movimento, si dipana in una serie di sessioni redatte dalla Sport University, pensate per focalizzarsi su una serie di esercizi a corpo libero effettuabili comodamente in casa. Il corso online sarà composto da quattro lezioni, comprendenti ognuna una seduta completa di livello crescente, raggruppate in un unico video della durata di circa tre ore e mezzo. Il programma di allenamento può essere svolto in diversi modi in funzione del livello di preparazione, del tempo a disposizione o del livello proposto nella seduta. Il corso è strutturato con un’unica lezione, che potete seguire passo passo con l’istruttore cogliendo pratici consigli, correzioni e suggerimenti