Più di 800€ di sconto sul bundle che renderà la tua postazione di lavoro super confortevole

Se desiderate trasformare la vostra postazione di lavoro con un'esperienza completamente nuova, Oako offre la soluzione ideale. Il bundle, composto da una scrivania motorizzata, un supporto per monitor e un tappetino di altissima qualità, è perfetto per rendere il vostro ufficio o la vostra postazione di lavoro a casa più comodi ed ergonomici. Approfittando di uno sconto superiore agli 800€, potrete acquistare questo pacchetto a 1.189€ invece di 2.037,99€.

Max Out Bundle, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Max Out Bundle è l'ideale per chi desidera elevare il proprio ambiente di lavoro unendo stile, comfort e funzionalità. Professionisti e studenti troveranno in questa offerta l'opportunità di creare uno spazio di lavoro che favorisca la produttività senza sacrificare l'estetica. Grazie alla scrivania in legno di rovere massiccio, disponibile in due affascinanti finiture (mogano o crosta dorata), questo bundle si adatta perfettamente sia agli spazi moderni che a quelli più tradizionali.

L'aggiunta di accessori come il vassoio porta cavi e il supporto per monitor non solo serve a mantenere l'ordine sulla scrivania, ma rende anche l'intero setup più ergonomico e confortevole per lunghe sessioni di lavoro o studio. Al di là dell'aspetto estetico e funzionale, il Max Out Bundle risponde anche alla crescente esigenza di lavorare in un ambiente che favorisca il benessere fisico.

Con la sua struttura regolabile in altezza, la scrivania permette di alternare la posizione seduta con quella in piedi, contribuendo a ridurre i rischi associati alla sedentarietà prolungata. Questa caratteristica rende il Max Out Bundle una scelta ottima per chiunque sia alla ricerca di mobili da ufficio che combinino bellezza, praticità e salute. Se volete trasformare il vostro spazio di lavoro in un ambiente più sano, dinamico e stilisticamente appagante, questo bundle rappresenta una soluzione tutto compreso di alto livello.

Vedi offerta