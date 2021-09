Criptovalute, molte compagnie aeree possono ora accettarle grazie a UATP

UATP è una rete di pagamento globale di proprietà di una compagnia aerea, accettata da migliaia di commercianti in tutto il mondo per pagamenti aerei, ferroviari, alberghieri e di agenzie di viaggio. UATP ha annunciato mercoledì di aver collaborato con Bitpay “per offrire alla sua rete la possibilità di accettare pagamenti in modo rapido e semplice in bitcoin, dogecoin, ethereum, litecoin e altre sei criptovalute popolari per i viaggi”.

Attualmente, i membri di UATP includono Aeromexico, Airplus International (British Airways e Lufthansa), APG Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, Air Niugini, American Airlines, APG Airlines, Austrian Airlines, BCD Travel, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, EL AL Israel Airlines, Etihad Airways, Fareportal, Frontier Airlines, GOL Linhas aereas inteligentes S.A., Hahn Air, High Point, Japan Airlines, Jetblue, Malaysia Airlines, Qantas Airways, Shandong Airlines, Sichuan Airlines, Southwest, Sun Country Airlines, Transavia Airlines, Tuifly GmbH, Turkish Airlines, United Airlines e Westjet.

Photo credit - depositphotos.com

“La criptovaluta continua a guadagnare slancio come opzione di pagamento sicura e affidabile, specialmente per acquisti di alto valore come i viaggi”, ha commentato il CEO di Bitpay Stephen Pair, aggiungendo: “L’ampia rete di compagnie aeree di UATP è ora in grado di raggiungere milioni di nuovi clienti globali che scelgono di pagare con le criptovalute, indipendentemente dal wallet posseduto, poiché Bitpay supporta tutti i wallet crittografici.