Crollo di PREZZO sulla Philips Airfryer 3000 XL (-54%)

Se state cercando un modo per cucinare piatti deliziosi, ma più sani e con meno grassi, un'ottima soluzione è rappresentata dalle friggitrici ad aria. Tuttavia, le friggitrici ad aria migliori in commercio hanno un costo piuttosto elevato, ma grazie alle offerte di Amazon del Black Friday potrete acquistare l'ottima Philips Airfryer 3000 XL con un importante sconto del 54%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete portarla a casa ad appena 109,99€ anziché 239,99€. Si tratta di un'ottima offerta per una friggitrice ad aria digitale con una capienza di ben 6,2 litri, per cui vi consigliamo di non farvela sfuggire.

Philips Airfryer 3000 XL, chi dovrebbe acquistarla?

La Airfryer 3000 XL è progettata per cucinare cibi deliziosi con meno o addirittura senza olio, rendendo i pasti più leggeri e salutari. È quindi perfetta per coloro che cercano un'alternativa più sana alla frittura tradizionale. Inoltre, permette di preparare pasti veloci e sani in poco tempo, per cui è la scelta ideale per chi ha uno stile di vita frenetico e desidera cibi gustosi senza dover trascorrere troppo tempo in cucina. Grazie alla comodissima app, poi, avrete accesso a tante ricette gustose e semplici da preparare.

Con la sua capacità di 6.2 litri (1,2Kg), la Philips Airfryer 3000 XL è perfetta per le famiglie che vogliono preparare pasti completi per tutti i membri in una sola sessione di cottura. Va poi aggiunto che questo prodotto non si limita alla frittura, ma è molto versatile e può essere utilizzato per grigliare, cuocere al forno, arrostire e persino riscaldare cibi precotti. Insomma, è uno strumento multiuso che può sostituire più elettrodomestici. La Airfryer ha tempi di cottura più rapidi rispetto a un forno tradizionale, per cui risparmierete anche energia.

Come abbiamo già accennato, lo sconto del 54% proposto da Amazon abbassa moltissimo il prezzo consigliato di 239,99€, al punto da essere il prezzo più basso di sempre per questo articolo. Nemmeno durante l'offerta lampo durata dal 9 all'11 ottobre il costo è sceso così tanto (infatti costava 119,99€), per cui il nostro consiglio è di cogliere al volo questa eccezionale offerta.

Detto questo, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Non sappiamo per quanto tempo ancora la promozione sarà attiva, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti il prima possibile.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!