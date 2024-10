Da Harry Potter a Stranger Things: approfitta di questi giochi da tavolo in SCONTO! (-30%)

Se siete alla ricerca di giochi e giocattoli di qualità a prezzi vantaggiosi, questa offerta di IBS rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Il noto store online ha infatti lanciato una promozione che prevede sconti fino al 30% su centinaia di prodotti, tutti con disponibilità immediata, con il tutto che finirà però il 3 novembre: è bene non perdere un attimo!

Giochi e giocattoli IBS in offerta, chi dovrebbe approfittarne?

L'iniziativa si rivolge a un pubblico variegato, dai genitori in cerca di regali educativi agli appassionati di giochi da tavolo, fino ai collezionisti di action figure e costruzioni. La selezione comprende prodotti di marchi prestigiosi come LEGO, Hasbro, Mattel e Asmodee, garantendo qualità e divertimento per tutte le età.

La promozione spazia attraverso diverse categorie merceologiche, offrendo una vastissima scelta che include giochi di società, perfetti per le serate in famiglia, puzzle di varia difficoltà, bambole e action figure delle serie più amate, oltre a giochi educativi pensati per stimolare l'apprendimento dei più piccoli. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai giochi creativi e ai set di costruzioni, che sviluppano la manualità e la fantasia.

Un aspetto particolarmente interessante dell'iniziativa è la possibilità di combinare gli sconti con il programma fedeltà CartaEffe, che permette di accumulare punti su ogni acquisto e ottenere ulteriori vantaggi. Inoltre, la spedizione gratuita per ordini superiori a 25€ e la possibilità di ritiro gratuito nei punti vendita rendono l'offerta ancora più attraente.

Con sconti che arrivano fino al 30% su centinaia di prodotti fino al 3 novembre, questa promozione IBS rappresenta un'occasione imperdibile per acquistare giochi e giocattoli di qualità a prezzi competitivi. La combinazione di un catalogo ricco e variegato, disponibilità immediata e spedizione veloce rende l'iniziativa particolarmente interessante per chi desidera acquistare regali in anticipo o arricchire la propria collezione di giochi!

