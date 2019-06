Da Loewe una TV che calibra l’audio sulle nostre capacità uditive

Loewe, in collaborazione con Mimi Hearing Technologies, ha sviluppato una soluzione che, tramite un'app per svolgere test uditivi e una funzione di elaborazione audio, promette TV che saranno in grado di regolare l'audio in base alle nostre specifiche capacità uditive.

Siete in cerca della TV giusta per i vostri nonni, ormai un po’ duri di orecchie? Vi sembrerà assurdo, ma nel vasto mondo dell’hi-tech c’è una soluzione anche per questo problema: ci sta lavorando Loewe assieme alla tedesca Mimi Hearing Technologies, azienda esperta nel settore dell’audio. L’idea è di mettere a punto una nuova generazione di TV che, tramite un’app per svolgere test uditivi e una funzione di elaborazione audio, consenta di regolare l’audio in base alle nostre specifiche capacità uditive.

L’idea non è poi così campata per aria, al di là dell’umorismo. Come insegnano infatti gli esperti dell’udito, col passare degli anni diventiamo più o meno sensibili a determinate frequenze, che possiamo avvertire così attenuate da non rilevarle neanche più, senza contare inoltre che ogni orecchio ha un suo “setting” specifico, con “buchi” più o meno accentuati su determinate frequenze e sensibilità maggiore su altre. Per ascoltare al meglio dunque ciascuno di noi, a prescindere dall’età, avrebbe bisogno di un’equalizzazione sonora differente e questa è esattamente ciò che vuole ottenere Loewe.

Alla base di tutto c’è l’app sviluppata da Mimi Hearing Technologies e chiamata Mimi Hearing Test app. Disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS esiste in realtà già da anni e consente di effettuare un classico test audiologico della durata di circa sei minuti. La differenza sta nell’utilizzo che viene poi fatto dei dati.

Grazie ai dati raccolti da oltre 1 milione di test eseguiti infatti, Mimi Hearing Technologies è stata in grado di trovare una sorta di minimo comun denominatore basato sulle fasce d’età, suggerendo così dei setting abbastanza validi non per il singolo utente, ma per tutte le persone nella stessa fascia d’età. Questo è un vantaggio, perchè solitamente non si guarda la TV da soli. Ma non è tutto, perché una volta salvato il preset si potrà anche scegliere l’intensità con cui sarà applicato, da quella massima a una minima, in cui le differenze rispetto al settaggio di base della TV saranno minori.

La tecnologia è già supportata dalle TV Loewe più recenti, come quelle della famiglia Bild 3, e ovviamente sarà implementata in tutti i modelli futuri.