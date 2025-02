Dalla pista al salotto: costruisci la Kawasaki Ninja H2R con il set LEGO Technic, oggi in OFFERTA!

Se siete appassionati di moto e costruzioni, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il set LEGO Technic Motocicletta Kawasaki Ninja H2R è disponibile a soli 73,59€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Un'occasione imperdibile per aggiungere alla vostra collezione un modellino dettagliato e realistico di una delle moto più iconiche al mondo.

Set LEGO Technic motocicletta Kawasaki Ninja H2R, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit LEGO Technic riproduce fedelmente la Kawasaki Ninja H2R, una moto da corsa straordinaria, famosa per il suo design aerodinamico e le prestazioni mozzafiato. Progettato in scala 1:8, il modello presenta dettagli autentici che lo rendono un vero capolavoro da esposizione. Grazie al cavalletto incluso, potrete esporre la vostra creazione con orgoglio e ammirare ogni suo particolare.

Le caratteristiche tecniche di questa moto giocattolo sono incredibilmente realistiche. Il set include sterzo funzionante, sospensioni, cambio a 2 velocità, un motore articolato a 4 pistoni e un turbocompressore, dettagli che offrono un'esperienza di costruzione coinvolgente e appagante. Inoltre, il parabrezza decorato e il logo Kawasaki posizionato su entrambi i lati del serbatoio aggiungono un tocco di autenticità che farà felici gli appassionati del marchio.

Questo set è perfetto per bambini e bambine da 10 anni in su, ma anche per adulti appassionati di motociclette e modelli LEGO. Grazie all'app LEGO Builder, potrete ingrandire e ruotare il modello in 3D, seguendo le istruzioni passo dopo passo in modo semplice e intuitivo.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per acquistare un modello LEGO Technic unico a un prezzo scontato. Approfittate dell'offerta su Amazon e aggiungete alla vostra collezione un pezzo da esposizione che conquisterà tutti gli amanti delle due ruote! E se vi interessano i set LEGO, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato ai set LEGO in preorder.

