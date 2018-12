DAZN, arrivano in Italia le tessere prepagate da 1, 3 e 6 mesi

Siete appassionati di sport ma non molto avvezzi agli acquisti online? A breve per utilizzare DAZN ci sarà una soluzione più vicina alle vostre esigenze: il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, e la società specializzata nei servizi prepagati epay hanno infatti annunciato il lancio sul mercato italiano delle nuove tessere prepagate DAZN. In questo modo i nostri connazionali appassionati di sport potranno accedere ai contenuti della piattaforma senza dover utilizzare online la propria carta di credito o altri metodi di pagamento digitali.

La tessera prepagata DAZN sarà disponibile, nella versione da 1 mese, 3 mesi o 6 mesi, in tutta Italia presso i partner di epay come Unieuro, MediaWorld, Esselunga e presto anche Euronics e quelli della rete Lottomatica Italia Servizi.

Sul retro delle tessere, o sullo scontrino di acquisto nel caso dei punti vendita di Lottomatica Italia Servizi, saranno presenti un codice digitale e le istruzioni per associarlo al proprio account, nuovo o già esistente, sul sito di DAZN. Al termine della rapida procedura sarà possibile godersi tutta l’offerta di DAZN, tra cui le tre partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A, tutta la Serie B, il grande calcio internazionale, gli sport americani, la pallavolo, il rugby, gli sport da combattimento e molto altro.

“La tessera prepagata DAZN rappresenta un’ulteriore opzione a disposizione degli appassionati di sport, soprattutto per coloro che non hanno ancora troppa confidenza con gli acquisti online, per accedere ai nostri contenuti”, ha spiegato Giovanni Zurleni, VP Commercial & Partnerships Italy di DAZN. “Grazie all’accordo con epay e alla capillarità geografica dei punti vendita dei loro partner, sarà ancora più semplice entrare in contatto con la nostra piattaforma e con l’ampia offerta multisport che propone”.