È la macchina caffè automatica più conveniente del Black Friday: applica anche il coupon

Il Black Friday 2024 di Amazon rende felice anche gli amanti del caffè, che non hanno soltanto buone occasioni di risparmio su capsule e cialde ma anche su ottime macchine caffè automatiche. Una di queste, che sembra essere la più conveniente di tutto l'evento per ora, è la De Longhi Perfetto Magnifica S. Scontata a soli 259,90€, potete far scendere ulteriormente il prezzo di altri 15€ tramite un coupon.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

De Longhi Perfetto Magnifica S, chi dovrebbe acquistarla?

La De Longhi Perfetto Magnifica S è l'articolo ideale per gli amanti del caffè che desiderano portare la qualità del bar direttamente nella propria cucina. Consigliata a chi non vuole rinunciare alla versatilità nelle proprie scelte quotidiane, permette di scegliere tra un espresso forte o leggero, lungo o corto, utilizzando sia chicchi che polvere di caffè. L'ampia personalizzazione offerta soddisfa le esigenze di chi cerca un caffè su misura, realizzato secondo le proprie preferenze personali.

Aggiungendo a ciò la possibilità di preparare cappuccini con la giusta densità di schiuma grazie al montalatte manuale, questo prodotto si posiziona come un must-have per ogni appassionato del caffè che voglia esplorare e sperimentare. Per i più esigenti che puntano all'eccellenza in ogni tazza, la De Longhi Perfetto Magnifica S offre una macina caffè con 13 livelli di macinatura, assicurando la freschezza e l'intensità desiderata ogni volta.

La praticità è al centro dell'esperienza: la selezione dell'intensità e della quantità di caffe è immediata, rendendo ogni uso un piacere semplice e veloce. Inoltre, la manutenzione non è un problema grazie alla griglia della vaschetta raccogli gocce lavabile in lavastoviglie. Con un serbatoio da 1,8L e un contenitore per i chicchi di caffè da 250gr, è perfetta per famiglie o per chi ama ospitare, garantendo un caffè come al bar a portata di mano.

