Un buon robot aspirapolvere che sia anche in grado di lavare i pavimenti è l’aiuto ideale per rendere le pulizie di primavera facili e veloci, lasciandovi anche tanto tempo libero per voi. Per questo, vogliamo segnalarvi l’ottima offerta sull’Ecovacs Deebot X1 Omni, che trovate su Amazon con uno sconto del 33%.

Si tratta di un top di gamma disponibile a 999,00€ anziché 1.499,00€, con un risparmio di ben 500€. Nel prezzo è inclusa anche la Stazione Omni 6 in 1. Le sue funzioni includono anche il blocco bambini, inoltre pulizia, riempimento del serbatoio, svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura panni sono del tutto automatici.

I suoi due serbatoi, uno per l’acqua pulita e l’altro per l’acqua sporca, sono da 4l ciascuno, mentre il sacchetto per la polvere è da 3l. Grazie a queste caratteristiche e a una elevata velocità di mappatura, il vostro nuovo Deebot X1 Omni potrà lavare una casa da 100m² in soli 6 minuti, senza preoccuparvi di riempire o svuotare i serbatoi manualmente.

Il massimo dell’igiene è garantito dalle sue spazzole doppie e da quella principale liberamente spostabile, che ruotano fino a 180 volte al minuto. Affidate il lavaggio dei pavimenti della vostra casa a questo eccezionale Deebot Xi Omni, che grazie a una pressione verso il basso fino a 6N avvicina il panno al pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Inoltre, il suo sistema di rilevamento degli ostacoli usa l’IA, una fotocamera RGB e il riconoscimento umano per evitare anche gli ostacoli più piccoli, perfino in condizioni di scarsa illuminazione. Il tutto è supportato dalla tecnologia TrueMapping 2.0, in grado di creare mappe 3D di tutta la vostra casa in maniera ultra precisa e ultra rapida. In questo modo potrete mappare e personalizzare la pulizia.

Per rendere il suo utilizzo ancora più semplice, il Deebot X1 Omni ha l’assistente vocale Ok Yiko integrato: vi basterà semplicemente dire al vostro robot aspirapolvere quali aree pulire per metterlo in funzione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

