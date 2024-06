Delta Force: Hawk Ops, il nuovo trailer dell'atteso FPS

Delta Force: Hawk Ops ha rivelato un nuovo trailer in occasione della Summer Game Fest. Il reveal era, in realtà, stato anticipato nelle scorse settimane, suscitando grande attesa tra i fan.

Il gioco si presenta come un shooter molto promettente, con una grafica moderna e ricca di contenuti, che includono una campagna e diverse modalità multigiocatore. Il trailer ha mostrato intensi combattimenti e sparatorie, tipici del genere, annunciando anche un test Alpha globale per PC previsto per luglio.

Nonostante il nome, Delta Force: Hawk Ops non è né un sequel né un reboot della storica serie di giochi tattici per PC. Il titolo si compone di due parti distinte: una componente multigiocatore che abbina combattimenti con braccia combinate e abilità eroiche simili a quelle di Battlefield 2042, e una campagna narrativa ispirata a Black Hawk Down.

La modalità multiplayer sta attirando particolare interesse come possibile concorrente di Battlefield. Essendo un titolo free-to-play, si colloca in una posizione vantaggiosa per fare breccia nel mercato degli shooter, anche grazie alla presenza di una modalità di gioco di estrazione.

Il gioco è anche presente fisicamente alla Summer Game Fest. Delta Force: Hawk Ops è attualmente in beta chiusa in Cina, ma presto sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo.