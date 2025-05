Dyson presenta PencilVac: l'aspirapolvere wireless più sottile al mondo

Dyson ha svelato in anteprima uno dei suoi prodotti di punta per il 2026: il PencilVac, un aspirapolvere senza fili che punta a stabilire nuovi standard nel settore grazie al suo design rivoluzionario e a una serie di innovazioni tecnologiche. Si tratta, infatti, del dispositivo più sottile mai realizzato dal brand britannico (oltre che al momento il più sottile al mondo), e già oggi, a oltre sei mesi dal suo arrivo sul mercato, fa parlare di sé come uno degli elettrodomestici più attesi del prossimo anno.

La principale novità visibile a colpo d’occhio è proprio lo spessore ridotto del PencilVac, un aspirapolvere che integra tutti i suoi componenti principali, motore, batteria, e sistema di filtraggio, in un corpo ultrasottile che si estende in continuità fino alla spazzola. Quest’ultima, ribattezzata Fluffycones, è stata progettata appositamente per migliorare la raccolta di residui complessi come i capelli lunghi, da sempre nemico dichiarato degli aspirapolvere tradizionali.

Il sistema Fluffycones si distingue per la presenza di quattro coni in grado di districare e raccogliere i capelli in modo automatico, evitando che si aggroviglino attorno ai rulli. I rulli anteriore e posteriore ruotano in direzioni opposte, assicurando una pulizia completa e omogenea su tutta la superficie trattata. Questo dettaglio rende il PencilVac particolarmente adatto non solo alle pulizie quotidiane, ma anche a chi vive con animali domestici o ha capelli lunghi che si accumulano facilmente sul pavimento.

Cuore pulsante del nuovo PencilVac è il motore Hyperdymium 140k, un concentrato di potenza e miniaturizzazione. Con un diametro di soli 28 mm, è il più piccolo e potente motore mai sviluppato da Dyson. Questo motore è affiancato da un avanzato sistema lineare di separazione delle polveri da 22 mm, capace di catturare particelle fino a 0,3 micron. Un’efficienza sorprendente, che promette di rendere la casa non solo visibilmente pulita, ma anche igienicamente più sicura.

A completare il pacchetto troviamo un nuovo sistema per la compressione della polvere, che permette di ottimizzare lo spazio nel serbatoio e ridurre la frequenza di svuotamento, oltre alla possibilità di connettere il dispositivo all’app ufficiale Dyson. Attraverso l’app, gli utenti potranno monitorare in tempo reale lo stato dell’aspirapolvere, ricevere notifiche sulla manutenzione e analizzare i dati relativi alle sessioni di pulizia.

Anche se mancano ancora dettagli ufficiali sul prezzo, è molto probabile che il PencilVac si posizionerà nella fascia alta del mercato, coerentemente con la tradizione Dyson. L’azienda non ha ancora comunicato una data precisa per il lancio, ma ha confermato che l’arrivo nei negozi è previsto nel corso del 2026.

Con PencilVac, Dyson sembra voler dimostrare che design, tecnologia e funzionalità possono coesistere in un unico dispositivo, offrendo una risposta concreta alle esigenze di chi cerca prestazioni elevate in un formato estremamente compatto. Un’anticipazione che, a giudicare dalle prime reazioni, ha già conquistato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo.