Pulisce casa per te, Roomba j9+: SUPER sconto del 30%! Da 999€ a soli 699€!

Il Roomba j9+ di iRobot è ora disponibile su iRobot IT a soli 699,00€ invece di 999,00€, con un incredibile sconto del 30%! Questo robot aspirapolvere premium vi stupirà con la sua potenza d'aspirazione superiore del 100% rispetto ai modelli precedenti e la navigazione Precision Vision che identifica e aspira oggetti sul percorso. Dotato di sistema di pulizia a 3 fasi e spazzole in gomma multisuperficie, è progettato per rimuovere efficacemente lo sporco da qualsiasi superficie, garantendovi pavimenti impeccabili senza alcuno sforzo.

Casa impeccabile senza fatica, Roomba j9+

I Roomba j9+ sono l'alleato ideale per chi desidera una casa impeccabile senza fatica. Questi robot aspirapolvere premium sono particolarmente consigliati a famiglie con animali domestici, persone con poco tempo da dedicare alle pulizie e amanti della tecnologia smart. Con una potenza di aspirazione superiore del 100% rispetto ai modelli precedenti e spazzole in gomma multisuperficie, vi garantiranno pavimenti e tappeti perfettamente puliti. La navigazione Precision Vision, inoltre, permette loro di identificare e evitare ostacoli come scarpe, calzini e persino rifiuti di animali domestici, una caratteristica fondamentale per chi ha amici a quattro zampe in casa.

Se cercate un'esperienza di pulizia completamente automatizzata, i Roomba j9+ non vi deluderanno. La base Clean Base consente uno svuotamento automatico del contenitore per ben 60 giorni, eliminando anche questa incombenza dalle vostre routine. L'integrazione con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant vi permetterà di controllare le pulizie con semplici comandi vocali, ideale per chi ama la domotica. Per chi ha una casa con diverse superfici, questi robot si adattano perfettamente passando dai pavimenti duri ai tappeti senza problemi, mantenendo sempre un'efficienza ottimale grazie alla pulizia in due passaggi che assicura una copertura completa da parete a parete.

La base Clean Base permette lo svuotamento automatico per 60 giorni consecutivi, mentre la compatibilità con assistenti vocali vi consente di controllarlo con semplici comandi. Se cercate una soluzione di pulizia all'avanguardia che coniughi potenza e comodità, il Roomba j9+ a 699€ (invece di 999€) rappresenta un investimento eccellente. La combinazione di tecnologia avanzata, design elegante e autonomia prolungata vi garantirà pavimenti impeccabili con il minimo sforzo, liberandovi definitivamente dal peso delle pulizie quotidiane.