Dì addio ai fritti unti con questa capiente friggitrice ad aria, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria capiente, versatile e in offerta, non lasciatevi sfuggire questa promozione su Amazon. La Philips Airfryer Serie 3000 da 7,2L è ora disponibile a soli 149,99€, con un 6% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 159€. Si tratta del prezzo minimo storico, un'occasione da non perdere per chi desidera cucinare in modo sano e gustoso.

Philips Airfryer Serie 3000 7.2L, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice ad aria si distingue per la sua capacità XXL da 7,2 litri, perfetta per preparare pasti abbondanti per tutta la famiglia. Potete cucinare fino a 10 cosce di pollo, 1,4 kg di verdure, 6 tranci di salmone o 9 muffin in un'unica sessione, garantendo pasti deliziosi e salutari con meno sforzo.

La tecnologia RapidAir Plus permette una circolazione dell'aria calda più veloce, assicurando una cottura uniforme dentro e fuori, con una riduzione fino al 90% dei grassi rispetto alla frittura tradizionale. Inoltre, il sistema di rimozione del grasso elimina fino al 40% del grasso in eccesso, rendendo i vostri piatti ancora più leggeri e gustosi.

Grazie alla finestra di cottura, potete controllare il cibo in tempo reale senza interrompere la preparazione, evitando sprechi di energia e ottenendo sempre una cottura perfetta. Le 16 modalità di cottura offrono una versatilità senza pari: dalla frittura alla cottura al forno, dalla griglia alla fermentazione, fino alla disidratazione, per soddisfare ogni esigenza culinaria.

Inoltre, la Philips Airfryer Serie 3000 è estremamente facile da pulire, con componenti lavabili in lavastoviglie, e dispone dell'app HomeID, che fornisce ricette e consigli utili per sfruttare al meglio il dispositivo.

Con il prezzo più basso di sempre su Amazon, questa airfryer rappresenta un'ottima occasione per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto. Approfittatene subito prima che l'offerta scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori friggitrici ad aria per ulteriori consigli.

