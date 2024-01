Il 2024 è ufficialmente cominciato e, tra qualche giorno, con l'arrivo dell'Epifania si concluderà anche il periodo natalizio. Quale momento migliore, dunque, se non l'inizio di un nuovo anno, per fare un passo indietro e raccontarvi ciò che voi lettori avete acquistato maggiormente durante l'ultimo mese del 2023?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato nello specifico dei regali più acquistati da voi per Natale, mentre oggi vogliamo prendere un approccio più generale, raccontandovi quelli che sono stati i 10 prodotti più gettonati in tutto il mese di dicembre. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di farvi scoprire qualche chicca che potrebbe tornarvi utile, magari disponibile a un prezzo scontato.

Dicembre 2023: i prodotti più acquistati dai lettori di Tom's

CarlinKit 3.0

A vincere il primato di prodotto più acquistato dai lettori di Tom's nel mese di dicembre 2023 è il CarlinKit 3.0, giacché era stato disponibile su Amazon ad appena 56,60€ invece di 143,99€ (mentre ora potete trovarlo a 78,99€, un prezzo comunque molto conveniente). Il CarlinKit rappresenta uno dei dispositivi più apprezzati sul mercato per semplificare la connessione tra lo smartphone e l'infotainment dell'automobile (qui trovate la recensione del modello più recente): funzionando come un "ponte Bluetooth", questo dispositivo consente di collegare lo smartphone all'auto bypassando la connessione diretta richiesta per funzioni come la navigazione. Basta collegare il CarlinKit alla porta USB dell'auto, eliminando così un passaggio spesso considerato scomodo e complicato. Risolve, dunque, i problemi di connessione e posizionamento dello smartphone in auto, consentendo l'utilizzo di tutte le funzioni necessarie, inclusa la navigazione con Google Maps, che spesso risulta inutilizzabile se auto e smartphone non sono connessi via cavo.

Chiavetta USB Kingston 128GB

Al secondo posto nella nostra classifica è la chiavetta USB Kingston DataTravel Exodia da 128GB, completa di cappuccio protettivo e anello portachiavi. Dotata di USB 3.2 Gen 1, offre prestazioni veloci e affidabili, il tutto a un prezzo spesso inferiore ai 10€, rendendola un'opzione davvero allettante per così tanto spazio di archiviazione. Kingston, con la sua affidabilità nelle memorie, contribuisce ulteriormente a consolidare la scelta di molti acquirenti e, considerando l'ampio utilizzo quotidiano delle chiavette USB, non sorprende vederla primeggiare nelle classifiche di vendita, a prescindere che si tratti di un regalo o di un acquisto per uso personale.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Il videogioco più acquistato di dicembre 2023, sicuramente per il suo prezzo bassissimo e per l'accessibilità che lo rendeva un ottimo regalo di Natale, è Mario + Rabbids: Sparks of Hope. La combinazione di elementi strategici, l'umorismo distintivo dei Rabbids e l'ambientazione nel mondo di Super Mario lo rendono un titolo accattivante sia per gli appassionati di Mario sia per gli amanti dei giochi strategici. Inoltre, come vi abbiamo accennato, la sua accessibilità è una caratteristica chiave, facendo sì che Sparks of Hope sia adatto a un pubblico vasto, compresi i giocatori alle prime armi; questo lo rende una sceltamigerfetta anche per un bambino che sta iniziando la sua avventura con Nintendo Switch. Inoltre, la possibilità di giocare senza i Joy-Con è un vantaggio significativo, consentendo anche ai possessori di Nintendo Switch Lite di godere appieno dell'esperienza di gioco.

Auricolari wireless Razer Hammerhead

Rimaniamo in tema gaming con gli ottimi auricolari wireless Razer Hammerhead, i quali rappresentano la scelta ideale per i videogiocatori che cercano prestazioni ottimizzate durante le sessioni di gioco grazie alla loro modalità gaming a bassa latenza. Questi auricolari da gaming sono perfetti per chi preferisce dispositivi leggeri rispetto a ingombranti cuffie o per coloro che vogliono immergersi nei giochi senza disturbare i vicini con il rumore di altoparlanti sulla scrivania. Oltre alla notevole caratteristica di bassa latenza, gli Razer Hammerhead offrono un suono ricco e di alta qualità grazie ai driver da 13 mm e a una calibrazione personalizzata del suono. Inoltre, per chi è sempre in movimento e gioca anche su mobile, la praticità del Bluetooth 5.2 e la funzionalità Google Fast Pair li rendono una scelta conveniente, consentendo un accoppiamento rapido con qualsiasi dispositivo Android.

Presa Smart meross

Le prese smart negli ultimi mesi hanno guadagnato un'incredibile popolarità, e tra i modelli più apprezzati vi è quello di meross. Questo dispositivo economico consente di ottenere un controllo remoto e vocale dei propri elettrodomestici, anche di quelli originariamente non compatibili con Alexa, spegnendoli e accendendoli a distanza e consentendo, così, di risparmiare energia. È perfetta, inoltre, per chi ha uno stile di vita frenetico e desidera gestire l'ambiente domestico anche quando non è in casa. Ad esempio, grazie alla funzione timer, è possibile programmare l'accensione del riscaldamento prima di rientrare a casa o regolare l'illuminazione per simulare la presenza durante le vacanze.

Etichettatrice portatile

Il prodotto appartenente al trend degli Amazon Finds che maggiormente ha spopolato a dicembre è stata l'etichettatrice portatile Makeid Q1. Parliamo di un articolo estremante versatile che può trovare impiego in diversi contesti pratici, come il fai da te, la gestione domestica o l'ambiente lavorativo di un ufficio o studio. Questa stampante termica, infatti, non solo presenta un design accattivante e piacevole, ma offre anche una stampa veloce (e soprattutto senza inchiostro) di etichette adesive di piccolo formato, le quali possono risultare utili per organizzare documenti cartacei, sia sfusi che archiviati in faldoni, oppure per aggiungere note rapide ai propri appunti di studio, mantenendole sempre in evidenza. Nel contesto domestico, la stampante può essere un valido alleato per etichettare scatole o contenitori, contribuendo così a mantenere in ordine spezie, utensili o segnalando chiaramente il contenuto delle scatole durante un trasloco o un cambio armadio.

Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds FE

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE sono tra i migliori in assoluto sul mercato, nonché la scelta ideale per coloro che cercano un'esperienza musicale di alta qualità. Con un suono ricco, potenziato dai bassi profondi, offrono un'immersione totale nei vostri brani preferiti, mentre la lunga durata della batteria consente fino a 30 ore di riproduzione con una sola ricarica, rendendoli perfetti per viaggi lunghi e attività all'aperto. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore isolerà i suoni esterni, garantendo una qualità audio chiara durante la musica e le chiamate, supportata dai tre microfoni e dall'altoparlante integrato. Infine, da un punto di vista tecnico presentano un design ergonomico e compatto, con controlli touch intuitivi che li rendono facili da gestire.

Cuffie PlayStation Pulse Elite

A dicembre sono iniziati i preordini delle nuove Pulse Elite, la versione aggiornata delle cuffie ufficiali PlayStation che uscirano il 21 febbraio 2024. A convincere tanti di voi ad acquistare è stato lo sconto a 129,99€ invece di 149,99€ (ancora attivo!). Questo nuovo modello supera la già eccellente versione originale, garantendo un'esperienza di gioco superiore e rendendo le sessioni di gioco estremamente coinvolgenti. A differenza delle Pulse originali, la versione Elite è dotata di un microfono retrattile facilmente nascosto nel padiglione, insieme a un sistema avanzato di cancellazione del rumore. Questa tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale per isolare completamente l'utente dall'ambiente circostante, rendendo le cuffie perfette per giocare in ambienti rumorosi, garantendo massima concentrazione sul gioco. Naturalmente, le cuffie mantengono la rinomata tecnologia audio 3D, offrendo un'esperienza immersiva che consente di percepire i suoni da ogni direzione.

Assassin's Creed Valhalla PS5

Tra i videogiochi più venduti di dicembre c'è anche la versione per PS5 di Assassin's Creed Valhalla, ancora in sconto a soli 19,99€ invece di 49,99€. Parliamo di un titolo straordinario, ricco di attività e con una protagonista carismatica, nonché di un gioco imperdibile sia per gli appassionati della serie che per chi cerca un eccellente adventure game con elementi di gioco di ruolo, arricchito da numerose missioni principali e secondarie. Si tratta, infatti, di uno dei capitoli più vasti della serie, con una missione principale che richiederà decine di ore per essere completata. L'ambientazione norrena del IX secolo, con Eivor, una vichinga in cerca di fortuna nell'Inghilterra dell'epoca, contribuisce a rendere l'esperienza sorprendente e affascinante. Inoltre, Ubisoft ha continuato ad ampliarlo nel tempo con contenuti aggiuntivi ben realizzati, tra cui l'ultima espansione a pagamento chiamata "L'Alba del Ragnarok", che presenta una struttura roguelite molto piacevole.

Echo Auto 2a Gen

A chiudere la classifica è l'utilissimo Echo Auto di 2a generazione, un dispositivo ideale per chiunque desideri rendere la propria auto più smart grazie all'introduzione di un assistente vocale che semplifica l'esecuzione di varie attività, come effettuare chiamate, ascoltare musica e fissare appuntamenti, il tutto senza mai distrarsi dal volante. Questo dispositivo, infatti, include l'integrazione con Alexa, che negli anni è diventata sempre più reattiva e intelligente nel soddisfare le richieste degli utenti: basta installare Echo Auto nel veicolo e collegarlo al proprio smartphone (con relativa connessione dati) per poter chiedere all'assistente vocale di svolgere varie attività, come effettuare chiamate, rispondere ai messaggi, riprodurre musica, selezionare playlist specifiche e molto altro, il tutto senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

