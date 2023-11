Nuove cuffie PlayStation Pulse Elite finalmente disponibili al preorder!

Sony ad agosto ha annunciato le nuove Pulse Elite, una versione aggiornata e migliorata delle cuffie ufficiali per PS5. Ebbene, se state pensando di acquistarle sarete felici di sapere che i preorder sono ufficialmente aperti su Amazon a un prezzo di listino di 149,99€!

Effettuare il preordine sin da subito su Amazon è particolarmente conveniente per due motivi: in primo luogo, avrete la certezza di ricevere le cuffie al giorno dell'uscita, il 21 febbraio 2024; inoltre, se siete clienti Prime, pagherete il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici inclusi nell'abbonamento.

Cuffie Sony Pulse Elite, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony Pulse Elite sono, ovviamente, principalmente rivolte ai giocatori PlayStation 5, che desiderano essere in possesso del miglior paio di cuffie sul mercato per la console Sony. Il nuovo modello, infatti, riesce a superare la già eccellente versione originale, permettendovi di godere della miglior esperienza di gioco possibile e generando gameplay a dir poco coinvolgenti.

La versione Elite, a differenza delle Pulse originali, includono un microfono retrattile che può essere nascosto nel padiglione, oltre a un nuovo sistema di cancellazione del rumore. Questo sfrutta l'intelligenza artificiale per isolarvi completamente dall'ambiente circostante, rendendo le cuffie particolarmente indicate per coloro che giocano in luoghi dove non c'è mai silenzio e desiderano concentrarsi al massimo sui propri giochi preferiti. Rimane, ovviamente, l'acclamata tecnologia audio 3D, che vi farà percepire i suoi a 360°, per un'esperienza incredibilmente immersiva.

Come vi abbiamo accennato, le Pulse Elite sono disponibili per il preorder su Amazon al prezzo di listino di 149,99€. Non è da escludere, però, che nel corso dei prossimi mesi (magari in occasione del Black Friday) possano essere protagonista di sconti; dato che l'accredito vi sarà fatto al momento della spedizione, acquistarlo già ora vi garantirà di spendere l'importo corrispondente al prezzo più basso a cui sia mai stato venduto. Vi segnaliamo, inoltre, che il preorder è disponibile anche sul sito di GameStop, ovviamente allo stesso prezzo di listino.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle Pulse Elite, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche ed effettuare il preordine. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

