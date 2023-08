Lo scorso maggio, il CEO della Disney, Bob Iger, ha annunciato che il servizio di streaming dell’azienda avrebbe subito un aumento dei prezzi entro la fine dell’anno. Ora, abbiamo una data precisa: durante l’incontro con gli investitori sugli utili della Disney, Iger ha dichiarato che il piano premium di Disney+ senza pubblicità sarà di $13,99 a partire dal 12 ottobre, mentre il piano simile di Hulu sarà incrementato di $3, portandolo a $17,99 al mese.

Sebbene si tratti di un considerevole aumento tariffario, Disney ha pianificato un piano di “aggregazione” di servizi per i suoi clienti disposti a raggruppare i canali. Sarà lanciato un nuovo abbonamento chiamato “Duo Premium” che combina entrambi i piani senza pubblicità di Disney+ e Hulu al prezzo di $19,99. Inoltre, Disney ha annunciato che a partire da novembre, il piano di $8 comprensivo di pubblicità, introdotto negli Stati Uniti l’anno scorso, sarà reso disponibile anche in Europa e Canada.

Iger ha inoltre fatto sapere che Disney, come altri servizi di streaming, prenderà misure per contrastare la condivisione di account, affermando che l’azienda sta “attivamente esplorando modi per affrontare la condivisione di account e valutare le migliori condizioni per consentire agli abbonati di condividere i loro account con amici e familiari in modo adeguato“. Queste nuove politiche dovrebbero essere introdotte gradualmente a partire dal 2024.