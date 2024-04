Questo speaker è anche un gadget magico e oggi costa meno di 40€

Se siete alla ricerca di un dispositivo che vada oltre la semplice riproduzione musicale di buona qualità, e desiderate aggiungere un pizzico di vivacità e creatività grazie a un pannello LED programmabile e funzionalità di pixel art, allora il Divoom Timebox Evo è la scelta perfetta per voi. Proposto nella sua quarta generazione, questo altoparlante è attualmente oggetto di una promozione senza precedenti su Amazon, che vi permette di portarlo a casa per la prima volta a meno di 40€.

Divoom Timebox evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Divoom Timebox evo è l'ideale per chi ama combinare tecnologia e creatività nel quotidiano. Questo altoparlante portatile Bluetooth non è solo dotato di funzioni smart come la radiosveglia e la possibilità di visualizzare notifiche dai social media, ma offre anche la caratteristica unica di creare e condividere Pixel Art attraverso un'app dedicata.

Con oltre 30 funzioni aggiuntive, Divoom Timebox evo soddisfa le esigenze di chi desidera un gadget multifunzionale capace di alleggerire la routine quotidiana con un tocco di originalità e divertimento. I suoi potenti bassi e l'incredibile spettacolo di luci che si sincronizza con la musica rendono questo speaker la scelta perfetta per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono, neanche fuori casa.

Grazie al suo design compatto e moderno, è facile da trasportare e utilizzare ovunque si voglia. Per coloro che cercano un modo unico e innovativo per esprimere la loro creatività, visualizzare informazioni utili con un semplice sguardo e godersi un'ottima qualità del suono, Divoom Timebox evo è un qualcosa di più che un semplice altoparlante.

