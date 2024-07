Il drone DJI super leggero sotto i 250g, completo di kit a soli 349€

Il Prime Day 2024 porta gioia agli appassionati di droni con un'offerta imperdibile sul DJI Mini 4K Fly More Combo, uno dei modelli più amati e adatti per le normative più semplici, ora disponibile a un prezzo senza precedenti di soli 349€, completo di tutti gli accessori necessari.

DJI Mini 4K Fly More Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mini 4K Fly More Combo rappresenta una scelta eccellente per appassionati di fotografia e videografia all'aperto che desiderano elevarsi oltre i limiti convenzionali della ripresa da terra. Questo set è particolarmente adatto per gli adulti desiderosi di esplorare l'aviazione con un drone, integrando nella loro passione per la fotografia e il video delle prospettive spettacolari dall'alto, grazie alla fotocamera 4K con stabilizzatore a 3 assi.

Grazie alla sua leggerezza (meno di 249 grammi) e le dimensioni compatte, risulta essere ideale sia per i principianti che per gli utenti più esperti alla ricerca di un drone relativamente economico e facile da trasportare ma allo stesso tempo capace di catturare immagini di qualità. Inoltre, con un'autonomia di volo fino a 93 minuti distribuiti su tre batterie incluse, i viaggiatori e gli esploratori outdoor saranno in grado di documentare le loro avventure senza la preoccupazione di rimanere a corto di batteria.

Il DJI Mini 4K Fly More Combo va incontro poi alle esigenze di coloro che vogliono spingersi oltre e sperimentare la creatività aerea in ogni condizione di luce, catturando albe, tramonti e scene notturne con risultati di qualità cinematografica. Grazie ai QuickShots intelligenti ed all'ampio raggio di trasmissione, vi apre le porte verso infinite possibilità creative, rendendolo perfetto per quegli utenti in cerca di un drone che possa unire avanzate prestazioni tecniche a un'intuitiva esperienza d'uso.

