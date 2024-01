DJI rivoluziona al CES 2024 le consegne attraverso i droni

DJI, il rinomato leader globale nella produzione di droni civili e tecnologia delle fotocamere creative, ha presentato al CES 2024 il DJI FlyCart 30 (FC30), un drone progettato per il mercato globale delle consegne.

Questo innovativo drone supera le sfide tradizionali nel campo del trasporto grazie alla sua notevole capacità di carico, lunga distanza operativa, elevata affidabilità e funzionalità intelligenti.

L'FC30 offre soluzioni avanzate per consegne efficienti e flessibili, adattandosi a una vasta gamma di scenari, dall'agricoltura alla gestione delle costruzioni, al trasporto in montagna, offshore e alle operazioni di soccorso di emergenza.

Dall'agricoltura alla gestione delle costruzioni e al rilevamento, i droni di livello industriale di DJI hanno trasformato le industrie migliorando la sicurezza dei lavoratori e la produttività delle imprese. Christina Zhang - DJI

Zhang si è mostrata ottimista sul fatto che l'FC30 diventerà una soluzione affidabile per la consegna aerea, risolvendo problemi complessi di trasporto in modo efficiente, economico e sicuro.

L'FC30 presenta una configurazione coassiale a 4 assi con otto pale, multi-rotore, e eliche in fibra di carbonio, raggiungendo una velocità di volo massima di 20 m/s. Con una capacità di carico utile di 30 kg in configurazione a doppia batteria, può coprire una distanza operativa di 16 km, mentre in modalità di emergenza a batteria singola, può trasportare 40 kg fino a 8 km.

La trasmissione DJI O3 garantisce una connessione stabile fino a 20 km di distanza, e la modalità Doppio Operatore permette il trasferimento del controllo tra due piloti in posizioni diverse con un solo clic.

L'FC30 si distingue per la sua versatilità, operando in condizioni meteorologiche avverse e su terreni sconnessi. Con una protezione IP55, il drone può operare a temperature comprese tra -20°C e 45°C e volare con venti fino a 12 m/s.

Le batterie autoriscaldanti assicurano prestazioni ottimali anche a basse temperature. La sicurezza operativa è garantita da funzioni intelligenti le quali valutano la fattibilità delle rotte di volo prima del decollo, rilevando ostacoli intelligentemente durante il volo e aprendo un paracadute integrato in caso di emergenza per un atterraggio stabile.

L'FC30 offre configurazioni flessibili per adattarsi a diversi scenari di trasporto, con una modalità Cargo che utilizza un vano da 70 litri dotato di sensori di peso e baricentro per migliorare l'equilibrio, e una modalità Verricello che trasporta i carichi utili tramite una gru a verricello, incluso un sistema di proiezione in realtà aumentata per il posizionamento delle merci.

Per semplificare le operazioni di consegna aerea, DJI fornisce il software DJI DeliveryHub, che pianifica le operazioni, monitora lo stato, gestisce centralmente le risorse del team e raccoglie e analizza i dati.

DJI Pilot 2 ottimizza il volo manuale e fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del volo e del carico per garantire operazioni sicure ed efficienti. Entrambi supportano l'integrazione con piattaforme cloud o carichi esterni.

In conclusione, il DJI FlyCart 30 rappresenta un passo avanti significativo nel campo delle consegne aeree, offrendo una soluzione avanzata e affidabile che promette di trasformare il settore del trasporto in modo efficiente, sicuro ed economico.