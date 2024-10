Dove vedere Bayer Leverkusen - Milan in TV e streaming

La partita Bayer Leverkusen prevista per le 21:00 dell'1 ottobre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Bayer Leverkusen: Il Bayer Leverkusen arriva a questo match con un record impressionante nelle partite casalinghe europee, essendo imbattuto nelle ultime nove sfide (sei vittorie e tre pareggi). La squadra tedesca ha iniziato questa edizione della Champions League con una convincente vittoria contro il Feyenoord e ora punta a vincere le prime due partite della fase a gironi per la prima volta dal 2001-02, stagione in cui raggiunse la finale.

Situazione Milan: il Milan, d'altra parte, cerca di risollevarsi dopo la sconfitta all'esordio contro il Liverpool. I rossoneri hanno un bilancio positivo contro le squadre tedesche in Champions League, avendo perso solo una delle ultime otto partite. Tuttavia, la prestazione difensiva contro il Liverpool, che ha visto il Milan subire 11 tiri in porta (un record negativo dal 2003-04), sarà motivo di preoccupazione per l'allenatore.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Milan

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. All. Alonso.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca.

Come vedere Bayer Leverkusen - Milan dall'estero

Per gli appassionati che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida tra Bayer Leverkusen e Milan, esistono soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni geografiche. L'impiego di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità può rivelarsi una strategia ottimale per accedere ai contenuti italiani, incluse le trasmissioni sportive, indipendentemente dalla propria posizione geografica.