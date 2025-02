La Serie A offre un altro grande incontro in programma il 27 febbraio, con Bologna e Milan che si affronteranno alle 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara. Se non potete essere presenti allo stadio, non preoccupatevi: la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per coloro che si trovano all’estero, la visione della partita potrebbe risultare più complicata, ma grazie all’utilizzo di una VPN, potrete facilmente accedere al servizio e non perdere nemmeno un minuto di gioco. Scopriamo insieme come le due squadre arrivano a questo confronto e come potrete seguire l’evento.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Milan in TV e streaming

La partita Bologna - Milan è prevista per le 20:45 del 27 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come arrivano le due squadre

Il Bologna arriva a questa partita con un bilancio positivo nelle ultime cinque gare, che ha visto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La squadra di Thiago Motta sta dimostrando una solida tenuta in campionato, guadagnando punti preziosi. L’ultimo incontro, che ha visto il Bologna vincere contro una delle rivali dirette, ha consolidato la posizione in classifica, portandolo all'8° posto. Sebbene non sia ancora riuscito a ingranare una serie di vittorie consecutive, il Bologna è un avversario da non sottovalutare, soprattutto in casa.

Il Milan, invece, è reduce da 1 pareggio, 3 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra di Stefano Pioli sta cercando di mantenere un buon ritmo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Attualmente al 7° posto, i rossoneri sono ancora in piena corsa per un posto nelle competizioni europee, ma ogni partita diventa fondamentale. Sebbene il Milan abbia avuto alti e bassi nelle ultime settimane, la qualità individuale e la forza del gruppo lo rendono un avversario temibile, pronto a lottare per i tre punti.

Probabili formazioni Bologna - Milan

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Pobega; Ndoye, Castro, Dominguez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire Bologna - Milan in diretta, la soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, infatti, potrete collegarvi a un server situato in Italia e accedere così al servizio di streaming di Dazn, come se vi trovaste nel nostro paese. Esistono diverse VPN di qualità, come quelle suggerite in basso, che vi consentono non solo di bypassare le restrizioni geografiche, ma anche di navigare in modo sicuro e protetto.