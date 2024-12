La sfida tra Cagliari e Inter, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 28 dicembre alle 18:00 all'Unipol Domus di Cagliari. La storia recente degli scontri diretti è nettamente a favore dei nerazzurri.

L'Inter ha dominato gli ultimi confronti con il Cagliari, vincendo 10 delle ultime 13 sfide in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta) con una media realizzativa impressionante di 2.5 gol a partita (33 reti totali nel periodo). L'ultimo successo dei sardi risale al 1° marzo 2019, quando si imposero per 2-1 tra le mura amiche.

Foto di AnnRos da Pixabay

Dove vedere Cagliari - Inter in TV e streaming

La partita Cagliari - Inter prevista per le 18:00 del 28 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Cagliari: i rossoblù stanno attraversando un momento difficile con tre sconfitte consecutive (contro Fiorentina, Atalanta e Venezia) e rischiano di registrare la prima striscia di quattro ko di fila in Serie A da inizio 2024. La squadra fatica particolarmente a portarsi in vantaggio, con soli 99 minuti trascorsi in situazione favorevole nel punteggio (dato più basso del campionato). Anche il finale d'anno è storicamente complicato, con sei partite senza vittorie nelle ultime gare dell'anno solare dal 2018. Note positive vengono da Pavoletti, che con l'ultimo gol ha raggiunto Muzzi al quinto posto dei marcatori all-time del club in Serie A (41 reti).

Probabili formazioni Cagliari - Inter

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Viola; Piccoli. All. Nicola.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Come vedere Cagliari - Inter dall'estero

Per i tifosi del Cagliari e dell'Inter che nel corso della giornata di domani si troveranno all'estero, pur non volendo rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.