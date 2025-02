Il 7 febbraio alle 20:45 andrà in scena Como - Juventus, una sfida importante per entrambe le squadre nel campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Now, permettendo ai tifosi di seguirlo comodamente da casa. Ma come fare se ci si trova all’estero? Nessun problema, esistono soluzioni affidabili per guardare la partita ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Como - Juventus in TV e streaming

La partita Como - Juventus è prevista per le 20:45 del 7 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come ci arrivano le due squadre

Il Como arriva a questa sfida con il bisogno di invertire un trend negativo. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha raccolto solo una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, risultati che l’hanno fatta scivolare in 15ª posizione in classifica. La squadra lombarda dovrà trovare la giusta solidità difensiva e maggiore incisività in attacco per cercare di strappare un risultato positivo contro un avversario di alto livello come la Juventus.

La Juventus, attualmente 5ª in classifica, ha vissuto un periodo altalenante, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di tornare a vincere per restare agganciata alla zona Champions League e non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Contro il Como, i bianconeri cercheranno di imporre il proprio gioco, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario che lotta per la salvezza.

Probabili formazioni Como - Juventus

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Come vedere Como - Juventus dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire Como - Juventus, potete accedere alle piattaforme di streaming ufficiali utilizzando una delle migliori VPN. Un servizio VPN affidabile vi permetterà di connettervi a un server italiano e guardare la partita su DAZN, Sky o Now come se foste nel vostro paese. Questo metodo è legale e ampiamente utilizzato per aggirare le restrizioni geografiche, assicurandovi una visione fluida del match senza problemi di accesso.