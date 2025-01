L'attesissimo incontro di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan si terrà il 29 gennaio alle 21:00, e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Arena, Sky Sports 253 e in streaming su NOW. Se non siete in Italia e temete di non riuscire a seguire la partita, non preoccupatevi. Esistono soluzioni efficaci per guardare l'evento anche se vi trovate all'estero. Utilizzando una VPN, sarà possibile aggirare le restrizioni geografiche e godervi il match in tutta tranquillità, come se foste a casa vostra.

Dove vedere Dinamo Zagabria - Milan in TV e streaming

La partita Dinamo Zagabria e Milan è prevista per le 21:00 del 29 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.

Come arrivano le due squadre

La Dinamo Zagabria arriva a questa sfida dopo un periodo di alti e bassi. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Nonostante un inizio di stagione positivo, la formazione croata sta attraversando un momento di incertezze, come dimostrano le recenti prestazioni in campionato, dove occupa attualmente la 26ª posizione in classifica.

Il Milan, invece, è in una forma decisamente migliore. La squadra rossonera ha vinto le ultime cinque partite, confermando la solidità e la determinazione che l'hanno portata al 6° posto in classifica. Con un gioco sempre più affiatato e un ottimo stato di forma, il Milan si presenta a questa partita come una delle squadre più in forma del momento, pronto a dare battaglia per portare a casa un'altra vittoria.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria - Milan

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.

Come vedere Dinamo Zagabria - Milan dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi nemmeno un minuto dell'azione, potete facilmente seguire il match tra Dinamo Zagabria e Milan utilizzando una VPN. Una delle migliori VPN vi permetterà di "trasmettere" il vostro dispositivo come se foste in Italia, aggirando così le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Tra le migliori VPN disponibili, ExpressVPN, NordVPN e CyberGhost sono molto apprezzate per la loro velocità e affidabilità. Basta scegliere una di queste in calce, connettersi a un server italiano e accedere al servizio di streaming su Sky Sport Arena o NOW per seguire la partita in diretta.