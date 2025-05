Il 4 maggio alle 12:30 si gioca una sfida importante della Serie A tra Empoli e Lazio, un incontro che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, seppur con obiettivi diversi in vista del finale di stagione. Se siete pronti a seguire la partita, sappiate che sarà visibile in esclusiva su Dazn. Non importa dove vi troviate, potete godervi l'azione in diretta streaming, basta una connessione internet e l'accesso al servizio. E se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: grazie alle migliori VPN, sarà possibile guardare la partita come se foste in Italia, accedendo alla piattaforma senza difficoltà.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Empoli - Lazio in TV e streaming

La partita Empoli - Lazio è prevista per le 12:30 del 4 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L'Empoli arriva a questa partita in una situazione delicata. Con soli 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, la squadra toscana sta lottando per evitare la retrocessione. Attualmente, occupa il 19° posto in classifica con 29 punti, e ogni punto diventa fondamentale per mantenere vive le speranze di salvezza. Il team di Paolo Zanetti, nonostante i risultati non favorevoli, cercherà di sfruttare il fattore campo per fare un passo importante verso la permanenza in Serie A.

La Lazio, invece, si trova in una posizione molto più tranquilla. Con 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5 partite, la squadra di Maurizio Sarri ha mostrato una buona solidità, e attualmente si trova al 7° posto con 54 punti, a soli 3 punti dalla zona europea. La squadra biancoceleste cercherà di consolidare la propria posizione e continuare a inseguire i posti che garantiscono l'accesso alle competizioni europee della prossima stagione.

Probabili formazioni Empoli - Lazio

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e non riuscite ad accedere direttamente a Dazn Italia, non temete: le migliori VPN possono aiutarvi a superare il blocco geografico. Utilizzando una VPN, potete collegarvi a un server italiano e guardare la partita come se foste in Italia. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile, che garantisca una connessione veloce e sicura, per non perdere nemmeno un minuto dell'azione in campo. Con una VPN, non solo potrete godervi Empoli - Lazio, ma anche tutte le altre partite di Serie A in programma.