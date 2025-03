La Champions League torna protagonista con un match imperdibile: Feyenoord-Inter. L’incontro, valido per l’andata degli ottavi di finale, si giocherà il 5 marzo alle ore 18:45 e sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video. Gli abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la sfida in diretta streaming tramite l’applicazione di Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Un modo comodo per non perdere neanche un minuto di questa attesissima sfida europea.

Dove vedere Feyenoord - Inter in TV e streaming

La partita Feyenoord - Inter è prevista per le 18:45 del 5 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video.

Come arrivano le due squadre

Dopo aver eliminato il Milan, il Feyenoord punta a un’altra impresa europea. I biancorossi vogliono sorprendere ancora e, per farlo, hanno deciso di sfruttare ogni possibile vantaggio. In particolare, hanno ottenuto il posticipo della partita di campionato contro il Groningen, così da potersi concentrare completamente sul doppio confronto con l’Inter. Un’altra novità rilevante riguarda la panchina: il club olandese ha recentemente affidato la guida tecnica a Robin Van Persie, ex stella del calcio internazionale, che avrà dunque più tempo per lavorare con la squadra e trasmettere le sue idee tattiche.

Dall’altra parte, l’Inter arriva a Rotterdam con la consapevolezza di essere una delle favorite del torneo. La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un periodo di forma straordinario e vuole confermare il proprio status anche in Europa. I nerazzurri dovranno però fare i conti con l’entusiasmo del Feyenoord e con l’atmosfera infuocata del De Kuip, uno stadio sempre difficile per qualsiasi avversario.

Probabili formazioni Feyenoord - Inter

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadji Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Van Persie.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e volete seguire Feyenoord-Inter in streaming su Prime Video, potreste incappare in restrizioni geografiche. Per ovviare a questo problema, vi consigliamo di utilizzare una VPN premium, come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark. Connettendovi a un server italiano, potrete accedere senza problemi alla trasmissione della partita, come se foste in Italia. Assicuratevi di scegliere una VPN con una buona velocità di connessione per evitare interruzioni durante il match.