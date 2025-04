La Serie A torna protagonista con un incontro che promette scintille: Genoa - Lazio, in programma il 21 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe determinate a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie A in Italia. Se vi trovate all'estero e non volete perdervi neanche un minuto della partita, niente paura: più avanti vi spieghiamo come seguirla in streaming in modo semplice e sicuro.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Genoa - Lazio in TV e streaming

La partita Genoa - Lazio è prevista per le 18:00 del 21 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Genoa arriva a questa sfida in una posizione di relativa tranquillità: 12° in classifica, la squadra di Alberto Gilardino ha mostrato una buona solidità nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque giornate ha collezionato 2 vittorie (contro Salernitana e Verona), 2 pareggi (con Juventus e Frosinone) e 1 sconfitta (contro il Monza). Una media punti che conferma il buon momento dei rossoblù, capaci di tenere testa anche a squadre più quotate. Il Ferraris, come sempre, sarà un fattore determinante.

Situazione più delicata ma con grandi ambizioni per la Lazio, attualmente 6ª in classifica e in piena corsa per un posto nelle competizioni europee. Tuttavia, il rendimento recente non è stato dei più brillanti: 3 pareggi (contro Udinese, Roma e Juventus), 1 vittoria (contro il Frosinone) e 1 sconfitta (contro la Fiorentina) nelle ultime cinque gare. I biancocelesti dovranno ritrovare solidità e cinismo, soprattutto in trasferta, per conquistare tre punti fondamentali nella corsa all’Europa.

Probabili formazioni Genoa - Lazio

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Miretti; Vitinha, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia e vuoi vedere Genoa - Lazio in diretta streaming, l’unica soluzione ufficiale è sempre DAZN, ma la visione potrebbe essere limitata a causa dei blocchi geografici. In questo caso, ti consigliamo di utilizzare una delle migliori VPN sul mercato: strumenti come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark ti permettono di connetterti a un server italiano e accedere ai contenuti di DAZN come se fossi in Italia. Un modo sicuro e affidabile per goderti tutta la Serie A ovunque tu sia.