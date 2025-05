Il 5 maggio alle 20:45, il Genoa ospiterà il Milan in una partita che promette emozioni e spettacolo. Per gli appassionati di calcio, l'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, piattaforma che trasmette la Serie A in streaming. Se vi trovate all’estero e non volete perdervi nemmeno un minuto del match, DAZN offre la possibilità di seguire la partita direttamente dal vostro dispositivo. Se siete fuori dall'Italia, non preoccupatevi: esistono soluzioni per aggirare i blocchi geografici e godervi l’incontro senza problemi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Genoa - Milan in TV e streaming

La partita Genoa - Milan è prevista per le 20:45 del 5 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Genoa, attualmente 13° in classifica, sta attraversando un momento difficile, con una serie di risultati altalenanti nelle ultime cinque partite. I rossoblù hanno infatti collezionato 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio, mostrando alcune difficoltà in fase difensiva. Nonostante ciò, la squadra di casa cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti del campionato.

Il Milan, dal canto suo, arriva all’appuntamento con un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque gare, un rendimento che ha permesso ai rossoneri di mantenere la 9ª posizione in classifica. Sebbene la squadra di Stefano Pioli abbia avuto qualche inciampo, è ancora tra le protagoniste della Serie A, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione e lottare per la qualificazione alle competizioni europee.

Probabili formazioni Genoa - Milan

Genoa (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, de Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Messias, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire Genoa-Milan in streaming, la soluzione migliore è quella di utilizzare una VPN. Con una VPN, potrete simulare la vostra posizione in Italia e accedere a DAZN come se foste nel nostro paese. Sono disponibili diverse VPN premium che permettono di connettersi a server italiani, garantendo una visione fluida e sicura della partita. Basta scegliere uno dei migliori servizi VPN, configurarlo sul vostro dispositivo e collegarsi a un server situato in Italia per guardare la partita senza restrizioni geografiche.