La sfida tra Inter e Cagliari si preannuncia interessante, non solo per i diversi obiettivi delle due squadre, ma anche per l’importanza che la partita può avere in chiave classifica. L’incontro è in programma il 12 aprile alle ore 18:00 e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale per la Serie A 2024/25. Se sei in Italia, ti basterà collegarti con il tuo account DAZN per seguire l’incontro in diretta streaming. Ma anche se ti trovi all’estero, esistono soluzioni efficaci per non perderti nemmeno un minuto della partita. Continua a leggere per scoprire come.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Cagliari in TV e streaming

La partita Inter - Cagliari è prevista per le 18:00 del 12 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva alla sfida contro il Cagliari in un ottimo momento di forma. I nerazzurri, attualmente primi in classifica, hanno collezionato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 giornate. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato solidità e profondità, riuscendo a gestire con intelligenza il calendario fitto e le rotazioni. Con il titolo ormai a un passo, ogni punto diventa fondamentale per chiudere la corsa scudetto con anticipo.

Per il Cagliari, invece, la sfida contro la capolista arriva in un momento delicato. I rossoblù si trovano attualmente al 15° posto in classifica, con un margine sottile sulla zona retrocessione. Nelle ultime 5 gare, la squadra ha raccolto 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. Serve un cambio di passo, soprattutto fuori casa, dove la squadra ha faticato molto. Affrontare l’Inter a San Siro non è certo semplice, ma ogni punto può fare la differenza in questa corsa salvezza.

Probabili formazioni Inter - Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare restrizioni geografiche accedendo a DAZN. Tuttavia, puoi superare facilmente questo ostacolo utilizzando una VPN affidabile. Servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark permettono di connetterti a un server italiano, sbloccando così l’accesso completo alla piattaforma DAZN come se fossi in Italia. Una soluzione semplice e sicura per seguire la tua squadra del cuore ovunque ti trovi.