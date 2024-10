La sfida tra Inter e Juventus, valida per la nona giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 27 ottobre alle 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questo match rappresenta uno dei classici più attesi del calcio italiano, con una storia ricca di confronti memorabili tra le due squadre.

La Juventus si presenta a questa sfida con un bilancio recente contrastante contro l'Inter. Nonostante i bianconeri siano riusciti a rimanere imbattuti in sei delle ultime sette partite di Serie A disputate quando entrambe le squadre occupavano le prime tre posizioni in classifica (3 vittorie e 3 pareggi), hanno subito una sconfitta nell'ultimo confronto diretto, lo scorso 4 febbraio, per 1-0 a causa di un autogol di Federico Gatti.

Dove vedere Inter - Juventus in TV e streaming

La partita Inter - Juventus prevista per le 18:00 del 27 ottobre sarà trasmessa in diretta su DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: L'Inter arriva a questo derby d'Italia in un momento di forma convincente, avendo vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (1N, 1P), dopo una fase più complicata in cui non aveva ottenuto vittorie in quattro delle cinque gare precedenti. I nerazzurri vantano un ottimo rendimento casalingo, con una sola sconfitta nelle ultime 19 partite in Serie A (14V, 4N), subita nel derby contro il Milan il 22 settembre. L'Inter si distingue per essere la squadra con l'età media più alta del campionato (29 anni e 255 giorni) e per la qualità del suo gioco, come dimostrano le 151 sequenze su azione con almeno 10 passaggi, anche se solo una di queste è stata finalizzata con un gol.

Situazione Juventus: La Juventus si presenta a San Siro come l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A (4V, 4N), un risultato che non otteneva dall'inizio della stagione 2019/20. I bianconeri hanno mostrato una solidità difensiva straordinaria, subendo solo un gol in questo campionato, un record condiviso con pochissime squadre nella storia della Serie A. La squadra di Allegri si sta distinguendo anche per la sua gioventù, con la seconda età media più bassa del campionato (24 anni e 252 giorni), e per il gioco propositivo, come testimoniano le 196 sequenze su azione di almeno 10 passaggi, delle quali due terminate in gol.

Probabili formazioni Inter - Juventus

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Come vedere Inter - Juventus dall'estero

Per i tifosi dell'Inter e della Juventus che domenica si troveranno all'estero e non vedono l'ora di seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione efficace per accedere alla diretta dell'incontro. Semplicemente utilizzando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.