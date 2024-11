La sfida tra Inter e Napoli, in programma per la dodicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà domenica 10 novembre alle 20:45 presso lo stadio Meazza di Milano. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando la storia dei confronti tra le due squadre.

L'Inter ha un dominio storico nelle partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, con 51 vittorie su 78 incontri totali (18 pareggi, 9 sconfitte). I nerazzurri hanno vinto tutti gli ultimi quattro confronti interni contro i partenopei nel girone di andata.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Inter - Napoli in TV e streaming

La partita Inter - Napoli prevista per le 20:45 del 10 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri attraversano un momento estremamente positivo, specialmente nelle partite casalinghe dove vanno in gol da 28 partite consecutive in Serie A, la terza striscia più lunga nei top 5 campionati europei dopo Barcellona (29) e Lille (30). La squadra è anche molto efficace sui calci d'angolo, avendone battuti 77 in questo campionato, il quarto dato più alto nei maggiori campionati europei. Lautaro Martínez, nonostante un momento di difficoltà realizzativa contro il Napoli (1 gol negli ultimi 8 confronti), potrebbe diventare il miglior marcatore dell'Inter contro i partenopei nelle gare interne nell'era dei tre punti.

Situazione Napoli: i partenopei arrivano da una sconfitta contro l'Atalanta (0-3) che ha interrotto una serie di nove risultati utili consecutivi (8V, 1N). Il rendimento contro l'Inter è stato particolarmente difficile negli ultimi anni, con una sola vittoria nelle ultime 10 partite di Serie A. Tuttavia, la squadra sta mostrando una notevole solidità difensiva in trasferta, con quattro clean sheet consecutivi, e potrebbe stabilire un nuovo record personale superando le sei partite consecutive senza subire gol in trasferta del 2023. Il Napoli si è dimostrato più efficace dell'Inter sui calci d'angolo in termini realizzativi, con 3 gol segnati da questa situazione nonostante 20 corner in meno battuti.

Probabili formazioni Inter - Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M.Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M.Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte

Come vedere Inter - Napoli dall'estero

Per i tifosi dell'Inter e del Napoli che saranno all'estero, ma vogliono comunque seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione per accedere alla diretta dell'attesissimo incontro. Attraverso infatti una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.