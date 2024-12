La sfida tra Inter e Parma, in programma per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà venerdì 6 dicembre alle 18:30 allo stadio Meazza di Milano. Questa partita presenta dei precedenti particolarmente interessanti per i nerazzurri.

L'Inter sta vivendo un curioso paradosso nei confronti casalinghi con il Parma: non vince a San Siro contro gli emiliani dal lontano 21 aprile 2013, collezionando da allora quattro pareggi e una sconfitta. Questa rappresenta la striscia aperta più lunga di partite interne senza vittorie contro una singola avversaria in campionato per i nerazzurri. Sebbene l'Inter abbia vinto l'ultimo confronto in Serie A, datato 4 marzo 2021 con Conte in panchina, non riesce a inanellare due successi consecutivi contro i ducali dal periodo 2006-2009, quando ottenne cinque vittorie di fila.

Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Inter - Parma in TV e streaming

La partita Inter - Parma prevista per le 18:30 del 6 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 18:00.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri stanno attraversando un ottimo momento difensivo con quattro clean sheet nelle ultime sei partite di campionato, secondi solo al Napoli per porta inviolate in questo periodo. In casa, l'Inter vanta una striscia impressionante di 29 partite consecutive con almeno un gol segnato e potrebbe raggiungere quota 30 per la quarta volta nella sua storia in Serie A. Tuttavia, il rendimento contro il Parma è sorprendentemente negativo: non vince in casa contro i ducali dal 21 aprile 2013, con una serie di quattro pareggi e una sconfitta. Da segnalare il momento di Marcus Thuram, che potrebbe stabilire un record storico diventando il terzo giocatore in Serie A a raggiungere la doppia cifra di reti con sole marcature multiple.

Probabili formazioni Inter - Parma

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì , Miranda; Pobega, Freuler; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Come vedere Inter - Parma dall'estero

Per i tifosi dell'Inter e del Parma che nel corso della giornata di dopodomani troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.