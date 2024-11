La sfida tra Inter e Venezia, in programma per l'undicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà domenica 3 novembre alle 20:45 presso lo stadio Meazza di Milano. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

L'Inter ha mostrato un dominio quasi assoluto nelle partite casalinghe contro il Venezia, avendo perso solo una delle 13 sfide in Serie A (10 vittorie, 2 pareggi), con l'unica sconfitta risalente al 25 aprile 1943 (1-4). Nelle sei sfide casalinghe più recenti, i nerazzurri hanno sempre vinto segnando almeno due gol a partita, per una media di 2.8 reti a incontro (17 gol totali). Inoltre, l'Inter è imbattuta nelle ultime cinque sfide complessive contro i lagunari (4 vittorie, 1 pareggio), dopo aver subito due sconfitte consecutive nel 1999.

Dove vedere Inter - Venezia in TV e streaming

La partita Inter - Venezia prevista per le 20:45 del 3 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri stanno attraversando una fase particolare della stagione, soprattutto nelle gare casalinghe. Dopo il 4-4 contro la Juventus, rischiano di pareggiare due partite consecutive in casa, cosa che non accade dal periodo settembre-ottobre 2021. La difesa mostra qualche crepa nelle gare interne, con otto gol subiti nelle ultime tre partite, tanti quanti nelle precedenti 17. Un dato interessante riguarda i primi 15 minuti di gioco, dove l'Inter è la squadra più prolifica del campionato con cinque reti. Lautaro Martínez, letale contro le neopromosse con 12 gol nelle ultime 12 sfide, non segna però in casa dallo scorso 28 febbraio.

Situazione Venezia: i lagunari arrivano a questa sfida con il morale alto dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro l'Udinese, e cercano due vittorie consecutive in Serie A, impresa riuscita una sola volta dal 2000 (novembre 2021). In trasferta, la squadra ha pareggiato l'ultima gara (2-2 con il Monza) e potrebbe ottenere due pareggi esterni consecutivi per la prima volta dal marzo 2000. Il Venezia si distingue per l'efficacia nei primi 15 minuti di gioco, con il 30% dei suoi gol (3 su 10) segnati in questo intervallo, la percentuale più alta del campionato.

Probabili formazioni Inter - Venezia

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

Venezia (4-3-2-1): Stankovic; Zampano, Idzes, Svoboda, Haps; Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Come vedere Inter - Venezia dall'estero

