Dove vedere Italia - Argentina in TV e streaming

La sfida tra Italia e Argentina, in programma per i quarti di finale della Coppa Davis 2024, si terrà giovedì 21 novembre alle 17:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando la storia dei confronti tra le due nazionali.

L'Argentina rappresenta un avversario con cui l'Italia ha un bilancio storico positivo in Coppa Davis, con 3 vittorie in 5 precedenti confronti diretti. Gli azzurri potranno contare su una formazione di alto livello, guidata da Jannik Sinner e completata da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sotto la guida del capitano Filippo Volandri.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Italia: gli azzurri si presentano a Malaga in un momento particolarmente positivo, trainati soprattutto da Jannik Sinner, reduce da prestazioni eccezionali nelle recenti ATP Finals. La squadra italiana può contare su una formazione completa e di alto livello, con il ritorno di Matteo Berrettini che amplia le opzioni tattiche a disposizione del capitano Volandri. La squadra ha dimostrato grande solidità nei recenti impegni internazionali, con particolare efficacia nel doppio grazie all'esperienza di Bolelli e alla versatilità di Vavassori.

Situazione Argentina: l'Albiceleste si presenta ai quarti con una formazione che vede in Sebastian Baez il suo punto di forza, ben supportato da Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Nel doppio, la coppia Molteni-Gonzalez rappresenta una certezza per esperienza e affiatamento. L'assenza di Horacio Ceballos, numero 3 al mondo nel doppio, dovuta ai rapporti tesi con il capitano Guillermo Coria, potrebbe però pesare nelle strategie della squadra.

