Tutto pronto per la sfida tra Juventus e Lecce, in programma il 12 aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Una partita importante per entrambe le squadre, che vivono momenti molto diversi in classifica. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 25, Sky Sport 251 e NOW. Per chi si trova all’estero e non vuole perdersi neanche un minuto di gioco, esistono soluzioni semplici e legali per seguirlo in streaming, anche da fuori dai confini italiani.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Lecce in TV e streaming

La partita Juventus - Lecce è prevista per le 20:45 del 12 aprile e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 25, Sky Sport 251 e NOW.

Come arrivano le due squadre

La Juventus si presenta a questo appuntamento con risultati altalenanti: 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque giornate. La squadra di Massimiliano Allegri sta cercando di ritrovare stabilità e continuità dopo un periodo complicato, ma resta comunque in corsa per un piazzamento in Champions League. Al momento, i bianconeri occupano il quinto posto in classifica, una posizione che rende questa sfida fondamentale per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti.

Situazione ben diversa per il Lecce, che attraversa un periodo di grande difficoltà: 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque uscite in campionato. La squadra salentina si trova in 17ª posizione, appena sopra la zona retrocessione, e ha un urgente bisogno di punti per provare a risalire la classifica. La trasferta di Torino si presenta come una delle sfide più dure della stagione, ma la voglia di riscatto potrebbe dare nuova energia alla squadra di Luca Gotti.

Probabili formazioni Juventus - Lecce

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

Come vedere la partita dall’estero

Per i tifosi italiani all’estero, guardare la Serie A può essere complicato a causa delle restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Tuttavia, è possibile accedere a DAZN o NOW come se si fosse in Italia utilizzando una delle migliori VPN, che consente di cambiare virtualmente la propria posizione geografica. Tra le migliori VPN per lo streaming ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, tutte compatibili con dispositivi mobili, tablet, PC e smart TV. Una soluzione semplice e sicura per seguire Juventus - Lecce ovunque vi troviate nel mondo.