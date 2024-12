La Juventus si prepara alla sua sesta sfida nella Champions League 2024-2025, un appuntamento casalingo che si preannuncia decisivo per il cammino europeo. La squadra di Allegri, reduce dallo 0-0 contro l'Aston Villa che l'ha vista scivolare al 19° posto nel girone, affronterà il Manchester City all'Allianz Stadium mercoledì 11 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 21:00.

I bianconeri si apprestano ad affrontare questo big match davanti al proprio pubblico in un momento delicato, cercando di invertire la rotta in una competizione dove i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Di fronte troveranno un Manchester City che, nonostante un periodo non brillantissimo, resta una delle squadre più temibili d'Europa, costruita per dominare in ogni competizione e confermarsi in Champions League dopo il trionfo della scorsa stagione.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Juventus - Manchester City in TV e streaming

La partita tra Juventus - Manchester prevista per le 21:00 dell'11 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri attraversano un momento delicato in Champions League, con due pareggi consecutivi (1-1 contro il Lille e 0-0 con l'Aston Villa) e un rendimento casalingo preoccupante, avendo perso quattro delle ultime sei sfide all'Allianz Stadium, inclusa l'ultima contro lo Stoccarda. Unica nota positiva le prestazioni di Francisco Conceição, che sta stabilendo il record bianconero per dribbling completati in una singola edizione (5,2 ogni 90 minuti). La Juventus può però aggrapparsi ai precedenti favorevoli contro il City: dopo una sconfitta nel 1976, è rimasta imbattuta nelle successive cinque sfide.

Situazione Manchester City: i Citizens stanno attraversando un periodo complicato in difesa, avendo subito ben 7 gol nelle ultime due partite di Champions (quattro contro lo Sporting e tre contro il Feyenoord), dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime tre giornate. Mai nella sua carriera Guardiola ha visto una sua squadra subire almeno due gol per tre partite consecutive in Champions. Da sottolineare la presenza costante del giovane Rico Lewis, unico ventenne ad aver giocato ogni minuto della competizione per il City, leader tra gli under-21 per occasioni create (13) ed expected assist (2). Il City cercherà di interrompere la sua striscia più lunga senza vittorie contro un singolo club in Europa (5 partite), in quella che sarà la prima sfida di Guardiola contro la Juventus sulla panchina dei Citizens.

Probabili formazioni Juventus - Manchester City

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. All. Motta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Gvardiol, Dias, Akanji, Walker; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Grealish, Doku, Haaland. All. Guardiola.

Come vedere Juventus - Manchester City dall'estero

Per gli appassionati di calcio che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida di Champions League tra Juventus e Manchester City, per fortuna non mancano le soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni. Infatti, attraverso l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile infatti accedere ai contenuti italiani, fra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.