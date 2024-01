La Juventus arriva da due vittorie consecutive in Serie A e Coppa Italia: la prima per 1-2 contro la Salernitana all'Arechi e la seconda per 4-0 contro il Frosinone allo Stadium. La squadra bianconera continua la sua corsa e insegue l'Inter, attualmente in testa con 5 punti di vantaggio grazie alla vittoria esterna contro il Monza. Nel recente turno, il Sassuolo ha superato la Fiorentina grazie al gol di Andrea Pinamonti. È da notare che il Sassuolo è l'unico team che è riuscito a battere la Juventus in questa stagione, con un punteggio di 4-2 lo scorso 23 settembre.

Dove vedere Juventus - Sassuolo in TV e streaming

Potrete seguire Juventus-Sassuolo in diretta tv su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 di Sky).

Probabili formazioni Juventus - Sassuolo

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Come vedere Juventus - Sassuolo dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.