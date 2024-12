La sfida tra Lazio e Atalanta, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 28 dicembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Gli ultimi confronti tra le due squadre sono stati caratterizzati da un notevole equilibrio.

Nelle ultime otto sfide di Serie A tra le due formazioni il bilancio è perfettamente bilanciato: tre vittorie per parte e due pareggi. L'ultimo precedente ha visto il successo dell'Atalanta per 3-1 al Gewiss Stadium lo scorso 4 febbraio.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Lazio - Atalanta in TV e streaming

La partita Lazio - Atalanta prevista per le 20:45 del 28 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Lazio: i biancocelesti stanno vivendo una stagione storica con 17 vittorie nelle prime 24 partite stagionali, un record mai raggiunto dal 1929/30. La squadra si è dimostrata particolarmente efficace contro le prime in classifica, vincendo le ultime due sfide contro chi guidava la Serie A. Castellanos si sta rivelando determinante con 11 partecipazioni a gol stagionali (9 reti e 2 assist), superando sia Pedro (7+3) che Zaccagni (6+4). Nell'ultima gara dell'anno la Lazio cerca il secondo successo consecutivo, che manca dal periodo 1997-2000.

Probabili formazioni Lazio - Atalanta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini.

Come vedere Lazio - Atalanta dall'estero

Per i tifosi del Lazio e dell'Atalanta che nel corso della giornata di domani si troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.