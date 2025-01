Il grande calcio di Serie A torna protagonista con la sfida tra Lazio e Fiorentina, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45. L’incontro, valido per la 22ª giornata di campionato, sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che offre tutte le emozioni del calcio italiano. Per i tifosi che si trovano all’estero, sarà necessario utilizzare strumenti come una VPN per accedere ai contenuti di DAZN in Italia e non perdere nemmeno un minuto di questo attesissimo match.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Fiorentina in TV e streaming

La partita Lazio - Fiorentina è prevista per le 20:45 del 26 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

La Lazio, attualmente quarta in classifica, sta vivendo un momento di discreta forma, anche se caratterizzato da alti e bassi. Nelle ultime cinque partite di campionato, la squadra di Maurizio Sarri ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Questi risultati, pur mantenendola in piena zona Champions League, evidenziano qualche difficoltà nel mantenere costanza nelle prestazioni. Con un attacco guidato dal sempre affidabile Ciro Immobile, la Lazio cercherà di imporre il proprio gioco per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi al podio.

Dall’altra parte, la Fiorentina arriva a questo incontro in un periodo decisamente più complicato. La formazione viola, sesta in classifica, ha conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Nonostante le difficoltà, il talento di giocatori come Nico González e Giacomo Bonaventura resta una risorsa fondamentale per cercare di invertire la rotta e rilanciare le ambizioni europee del club. Contro la Lazio, sarà fondamentale ritrovare compattezza difensiva e incisività in attacco.

Probabili formazioni Lazio - Fiorentina

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

Come vedere Lazio - Fiorentina dall'estero

Se vi trovate all’estero e non volete rinunciare a seguire Lazio - Fiorentina in streaming, la soluzione migliore è utilizzare una VPN. Questo strumento vi consentirà di connettervi a un server italiano, garantendovi l’accesso alla piattaforma DAZN come se foste fisicamente in Italia. Scegliete una delle migliori VPN disponibili sul mercato, come quelle che trovate qui sotto, per assicurarvi una connessione stabile e sicura. Così facendo, potrete godervi la partita ovunque vi troviate, senza preoccuparvi delle restrizioni geografiche. Con due squadre affamate di punti e ambizioni europee in ballo, Lazio - Fiorentina promette spettacolo. Non resta che prepararsi per una serata di grande calcio.