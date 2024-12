La sfida tra Lazio e Inter, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà lunedì 16 dicembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. I precedenti mostrano un andamento altalenante negli ultimi anni.

La Lazio ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A contro l'Inter, con due pareggi e quattro sconfitte a completare il bilancio. Entrambi i successi biancocelesti sono arrivati in casa sotto la guida di Maurizio Sarri, con lo stesso risultato di 3-1 (16 ottobre 2021 e 26 agosto 2022).

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Lazio - Inter in TV e streaming

La partita Lazio - Inter prevista per le 20:45 del 16 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Lazio: i biancocelesti stanno vivendo una stagione positiva, con la possibilità di raggiungere quota 34 punti dopo 16 giornate, un risultato ottenuto solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria (1999/2000 e 2019/2020). La squadra si distingue per la capacità di vincere partite equilibrate, con sei successi ottenuti con un solo gol di scarto, record in Serie A. Particolarmente efficace nel finale di gara, la Lazio ha segnato 12 reti negli ultimi 15 minuti, seconda solo all'Atletico Madrid nei top 5 campionati europei. Da segnalare l'ottimo rendimento di Guendouzi, vicino alle 100 vittorie nei maggiori campionati europei e unico giocatore di movimento sempre titolare in questa Serie A.

Probabili formazioni Lazio - Inter

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Come vedere Lazio - Inter dall'estero

Per i tifosi del Lazio e dell'Inter che nel corso della giornata di domani si troveranno per un motivo o per un altro all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.